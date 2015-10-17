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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ANKOS 2015 BÖLGE TOPLANTISININ EV SAHİBİ

23-25 Ekim tarihileri arasında Bayburt Üniversitesinde, 40 Üniversitenin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanları ile ANKOS yöneticilerinin katılacağı 2015 ANKOS Bölge Toplantısı gerçekleştirilecek.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ANKOS 2015 BÖLGE TOPLANTISININ EV SAHİBİ
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Bölge toplantısının, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun´un katkı ve destekleriyle, Bayburt Üniversitesi ve Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) işbirliği ile düzenlendiğini belirten Bayburt Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hayrettin Dilek,

 "Toplantının amacı, akademik kütüphanelerde görev yapan yöneticilerin, elektronik kaynaklar konusundaki mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak, bilgi alış-verişinde bulunmalarını sağlamak, yeni işbirliği ve ortak çalışma alanları oluşturmak, profesyonel iletişim ve işbirliğini arttırmaktır" dedi.

Dilek, "Toplantının bölge üniversiteleriyle işbirliği içinde olmak, karşılaşmış olduğumuz güçlükleri, sıkıntıları hafifletmek amacıyla üniversiteler arası destek oluşturmak,  birlikte iş yapmak gibi hedefleri bulunuyor. Ayrıca katılımcılar Üniversitemizi ve Bayburt'umuzu da yakından tanıma fırsatı bulacak. Toplantıda ANKOS'un yapısı, işleyişi, etkinlikleri ile Konsorsiyum Dünyası, Konsorsiyum Pazarlık Süreci ve Paylaşım Modelleri, Elektronik Kaynakların Seçimi, Değerlendirilmesi ve Kullanım İstatistikleri, Kamu Üniversitelerinde Kütüphane Bütçeleri, Elektronik Kaynakların Ödeme Süreçleri, Türkiye’de Bilimsel Bilgiye Erişimin Bibliyometrik Analiz Yönünden Değerlendirilmesi, hususlarında konu uzmanları tarafından bilgilendirme yapılacak olup, program sonrası Bayburt Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Kampüs gezisi gerçekleştirilecek.24 Ekim 2015 Cumartesi akşamı Bayburt Öğretmen Evin'de Bayburt Kültürünü yansıtan sosyal etkinlik gerçekleştirilecek. Sosyal Program çerçevesinde 25 Ekim Pazar günü Bayburt Baksı Müzesi, Aydıntepe Yeraltı Şehri ve Bayburt Kalesi gezilecek" diye konuştu.

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