BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ANKOS 2015 BÖLGE TOPLANTISININ EV SAHİBİ

23-25 Ekim tarihileri arasında Bayburt Üniversitesinde, 40 Üniversitenin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanları ile ANKOS yöneticilerinin katılacağı 2015 ANKOS Bölge Toplantısı gerçekleştirilecek.

Bölge toplantısının, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun´un katkı ve destekleriyle, Bayburt Üniversitesi ve Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) işbirliği ile düzenlendiğini belirten Bayburt Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hayrettin Dilek, "Toplantının amacı, akademik kütüphanelerde görev yapan yöneticilerin, elektronik kaynaklar konusundaki mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak, bilgi alış-verişinde bulunmalarını sağlamak, yeni işbirliği ve ortak çalışma alanları oluşturmak, profesyonel iletişim ve işbirliğini arttırmaktır" dedi.