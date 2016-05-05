Bayburt Üniversitesi 2. Uluslararası Öğrenciler Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Bayburt Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bilim Kültür Haftası ve Mezuniyet Programı kapsamında 2. Uluslararası Öğrenci Festivali yapıldı.

Bayburt Üniversitesi 2. Uluslararası Öğrenciler Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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Renkli görüntülere sahne olan festival Mühendislik Fakültesi önünde gerçekleşti. 
Festival öncesi bir konuşma yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, “Bu yıl ikincisini düzenlemiş olduğumuz Uluslararası Öğrenciler Festivali’ne hoş geldiniz. İnşallah öğrencilerimiz size çok güzel sunumlar yapacaklar. Geçen sene çok güzeldi; bu sene de öyle olacağına inanıyorum. Ben emeği geçen herkesi bütün uluslararası öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum.” dedi.
Festivalde şiir dinletisinden sonra öğrencilerin müzik gösterisi yer aldı.  Burundi dansları,  zeybek, Arap dansı, harman dalı, horon, halay, halk oyunları gösterileri, sürpriz eğlenceli oyunlar sergilendi. 
Büyük ilgi, heyecan ve coşkunun olduğu festival renkli görüntüler eşliğinde sona erdi.
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