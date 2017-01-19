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Bayburt'ta Tiyatro gösterileri devam ediyor

Beni Affet Anne İzleyenlerden Tam Not Aldı.Bayburt Belediyesi Bayburtluları tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor.

Bayburt'ta Tiyatro gösterileri devam ediyor
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“Beni Affet” isimli tiyatro oyunu belediyenin ev sahipliğinde Şair Zihni Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Onur Yenidünya’nın yazıp yönettiği ve bir kaza sonucu annesini kaybeden Edebiyat bölümü öğrencisi bir gencin, arkadaşlarının yönlendirmesiyle uyuşturucu batağına saplanması üzerine gelişen olayları konu alan ‘’Beni Affet Anne’’ Bayburtlulardan tam not aldı.
Oyunculara Hediye Takdim Edildi
Yaşar Alptekin, Eyüp Fındık, Onur Yenidünya, Ömer Bulut, Hasan Şener ve Berk Ali Çatal’ın rol aldığı oyun Bayburtlu tiyatro severlere oldukça duygusal anlar yaşattı. Bir bölümünde 15 Temmuz hain darbe girişiminin de işlendiği oyundan sonra Yaşar Alptekin kısa bir söyleşi gerçekleştirirken gece Belediye Başkanı Mete Memiş ve Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu’nun oyunculara günün anısına hediye takdim etmesi ve çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
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