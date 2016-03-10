BAYBURT HAYIRSEVERLER İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE…

Hayırseverler İmam Hatip Ortaokulu’ndan Başarılı 20 Öğrenci Ankara’da öğretmenleri refakatinde, başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Meclis, Hacı Bayram-ı Veli Camii, Taceddin Dergâhı, Anıtkabir, Kocatepe, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Harikalar diyarı sosyal parkı ve birçok müzeyi kapsayan kültür gezisi gerçekleştirdi.

Okul müdürü Ali Aktaş il dışı gezisi hakkında şunları söyledi: başarılı öğrencilerimizin okul kültürüne uyum sağlamasını hızlandırmak, eğitim ve öğretim sürecine motivasyonlarını artırmak, imam hatiplilik bilincini ve şuurunu edinmek, ülkemizin en modern ve sosyal donatıları yoğun olan başkentini görmelerini ve bu şekilde özgüven kazanmalarını hedefledik. Bu hedefimizi de kazanıma dönüştürdük. Özellikle cumhurbaşkanlığı külliyesi hepimizi çok etkiledi. Selçuklu mimarisinin izlerini gördüğümüz bu eser, yeni Türkiye’nin önemli bir başyapıtı olmuş. Ayrıca örnek bir eğitim kampüsü olan Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesini de bu gezi kapsamında görmüş olmaktan ve okulun tüm birimlerini gezmekten çok büyük memnuniyet duyduk.

Öğrencilerimizle birlikte hacı bayram camiinde sabah namazını, millet camiinde Cuma namazını eda ederek maneviyatı kuşandık. Birinci ve ikinci meclisi ziyaret ederek tarihsel olarak hafızamızı ve millet olarak hatıralarımızı, verdiğimiz kurtuluş mücadelesini yadettik. Anıtkabirde Gazi Mustafa Kemal’i, Taceddin dergâhında Muhsin Yazıcıoğlu’nu ziyaret ettik ve okuduğumuz kur’an’larla ruhlarını şad ettik. Başkentin modern yüzünün yansıdığı alış veriş merkezleriyle birlikte, tarihi Ankara arasında mukayese yapma imkânı bulduk. Çocuklarımız dolu dolu bir hafta sonu geçirdiler. Ümit ediyoruz ki bu gezi ile hayatlarında çok önemli kazanımlar elde ettiler.

Özellikle bu gezi kapsamında desteklerini bizlerden esirgemeyen İl Mili Eğitim Müdürlüğü yetkililerine, Bayburt Vali yardımcımıza, belediye başkanımıza, Ankara’da bizleri en iyi şekilde ağırlayan maliye bakanımız Sayın Naci AĞBAL ve milletvekilimiz Sayın Şahap KAVCIOĞLU’na ve danışmanlarına çok teşekkür ediyoruz.

