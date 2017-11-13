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Bayburt Grup’tan Burs Kazanan Öğrenciler Belli Oldu

Bayburt Grup, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerine verdiği burs sayısını 4500’e yükselti ve burs kazanan isimleri açıkladı.

Bayburt Grup’tan Burs Kazanan Öğrenciler Belli Oldu
13 Kasım 2017 Pazartesi 11:57

Bayburt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk, burslar konusunda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Yıllardan beri şehrimiz Bayburt’a ve Bayburtlu gençlerimizin eğitimlerine yaptığımız katkı bu sene de devam edecektir.

BAYBURT GRUP olarak geçen yıl eğitim döneminde 3500 gencimize burs imkanı sağlamıştık. Bu sene rakamı 4500’e çıkartmış bulunuyoruz. Özellikle burs için başvuran ve gerekli şartları sağlayan tüm Bayburtlu gençlerimiz ile okumak için şehrimizdeki üniversiteyi seçen (ben onları artık fahri Bayburtlu olarak kabul ediyorummisafir öğrencilerimiz bu imkandan faydalandı. Şükürler olsun ki, Allah’ım bu imkanları bize verdi.

Bu gençlerimizin eğitimlerini büyük bir başarıyla tamamlayarak gelecekte ülkemize ve Bayburt’umuza büyük hizmetlerde bulunacaklarından asla şüphemiz yoktur. Allah bizlere imkan verdiği sürece geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitimine katkılarımız gelecek yıllarda da devam edecektir.

Geçen yıl temeli atılan Hacı Kıyası Şentürk Camii ve Külliyesi inşaatı bütün hızıyla devam etmektedir. Bu camii ve külliye içerisinde oluşturulacak kütüphane, konferans salonu ve diğer sosyal alanlar önümüzdeki kurban bayramında inşallah şehrimizin hizmetinde olacaktır.

Bir Bayburtlu olarak güzel şehrimiz ve onun güzel insanları için yaptıklarımızı asla yeterli görmedik, görmeyeceğiz de. Bayburt’un değişmesi ve gelişmesi için sizlerle birlikte daha güzel hizmetler yapacağımıza inancımız tamdır. Hemşehrileri olmaktan gurur duyduğum Bayburtlu gençlerimize burslarının hayırlı olmasını diliyor, her birine eğitim hayatlarında başarılar diliyorum.

Bayburt halkından tek dileğimiz, hayır dualarını bizlerden eksik etmesinler.”     

Açıklanan isim listesi için aşağıdaki linke tıklayın; 

http://burs.bayburtgroup.com.tr/

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