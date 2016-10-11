BAYBURT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU (İŞKUR) İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

Bayburt Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce Toplum Yararına Program kapsamında çalışanlara, bilgilendirme ve İş Arama Becerileri semineri düzenlendi.

Bayburt Şair Zihni Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerlere TYP kapsamında çalışan yaklaşık 200 kişi katıldı. Seminerde konuşma yapan İş ve Meslek Danışmanı Hakan ÖZDEMİR katılımcılara; İŞKUR’un hizmetleri, kendilerinin yararlanabileceği teşvikler ve meslek edindirme kursları hakkında bilgiler vererek iş arama sürecinde dikkat etmeleri gereken noktalar anlattı.

2016 yılında yapılan İşgücü Piyasası Analizi çalışmasından alınan bilgilerle; ilde en çok talep edilen meslekler ve açık iş oranı yüksek sektörler hakkında bilgili veren ÖZDEMİR Bayburt’taki iş piyasası ve iş yaşamı hakkında da bilgilendirme yaptı. Ayrıca Toplum Yararına Program kapsamında çalışan katılımcılara katılmış oldukları programdaki görev ve sorumlulukları anlatıldı.

