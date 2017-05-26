Bayburt Belediyesi’nin Eğitime Katkıları Sürüyor

Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmaları adına talepte bulunan okullara kitap desteği vermeyi sürdüren Bayburt Belediyesi, eğitime katkılarına devam ediyor. Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrencilerin talep ettiği kitapların dağıtımını gerçekleştiren Belediye Başkanı Mete Memiş bu programın hemen sonrasında Bayburt Belediyesi’nin katkılarıyla oluşturulan 21 Şubat İlk Okulu Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.

Bilgi Toplumu Olmamız Gerekiyor

Bayburt Belediyesi olarak okullara desteklerinin her zaman devam edeceğini ifade eden Başkan Memiş Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrencilere kitaplarını takdim etmeden önce kısa bir açıklama yaparak şunları söyledi: ‘’Sizler bizim için önemlisiniz. Fırsat sizin. Bilgi toplumu olmamız gerekiyor. Meslek sahibi olarak ta başarılı olmanız lazım çok çok kültürlü olmanızda lazım. Bir takım şeylerin farkında olmak adına okumak gerekiyor. Her zaman bilgili olmanız gerekiyor. Eğer ülkemizi ve ailenizi seviyorsanız okumaktan başka çareniz yok.’’

21 Şubat İlkokulu’na Okuma Salonu

Açıklamanın ardından öğrencilerin kitaplarını dağıtan Belediye Başkanı Memiş daha sonra kendisinin de mezun olduğu 21 Şubat Kurtuluş İlkokulu’na geçti. Burada Bayburt Belediyesi’nin katkılarıyla kurulan kütüphanenin açılışını gerçekleştiren Başkan Memiş’e öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Açılışın ardından kütüphaneyi gezen Belediye Başkanı Mete Memiş öğrencilere kitap okudu.