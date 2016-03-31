Bayburt 2014-2105 LYS Türkiye Birincisi

2014-2015 Eğitim Öğretim yılında LYS’de Matematik Fen puanında Bayburt Türkiye 1.ncisi oldu.

Alınan başarıyla ilgili Bayburt Valisi Yusuf Odabaş bir mesaj yayınladı. Odabaş mesajında; “2014-2015 eğitim öğretim yılında LYS 2015 puan türlerine göre ilimiz Türkiye sıralamasında 257.079 matematik fen puanı ile Türkiye birincisi, 239.476 Türkçe matematik puanı ile Türkiye on dördüncüsü olmuştur.

Bu başarının yakalanmasında emeği gecen başta Milli Eğitim Müdürü olmak üzere milli eğitim müdürlüğü çalışanlarına, okul müdürlerine ve tüm öğretmenlerimize, bu başarının yakalanmasında büyük pay sahibi olan öğrencilerimizi tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum.”