BAYAN K.KURSU ÖĞRETİCİLERİNDEN MEVLİD PROĞRAMI

Bayburt il müftülüğüne bağlı vaizeler ,merkez kız kuran kursu ve gülnida kız kuran kursu öğreticileri tarafından mevlid özel programı düzenlendi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) dünyaya teşriflerinin 1445. yıl dönümü dolayısıyla, Bayburt il müftülüğüne bağlı vaizeler ,merkez kız kuran kursu ve gülnida kız kuran kursu öğreticileri tarafından mevlid özel programı düzenlendi.

Bayburt il müftülüğü konferans salonunda yapılan ve yoğun bir katılımın olduğu program, k.kerim tilavetinden sonra il müftüsü Kemalettin Aksoy un açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Bayburt merkez Gülnida kız kuran kursunda okuyan 4-6 yaş sınıfı minik öğrencilerin hazırladıkları gösteriler ve okudukları sureler programa apayrı bir renk kattı. İlahi ve ezgilerin seslendirildiği program, yapılan dua ile sona erdi.













