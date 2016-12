BAŞKAN MEMİŞ ÖĞRENCİLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi.

Bayburt Şair Zihni Kent Ormanı’nda belediye ait bağ evinde üniversite öğrencilerini ağırlayarak onlarla sohbet eden Başkan Memiş Bayburt’a yapılan ve yapılacak yatırımları anlattı.Üniversitenin ve üniversite öğrencilerinin Bayburt’un tanıtımı için önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Memiş şunları ifade etti:“Sizler bu şehirden ayrılıyorken memnun gitmenizi isterim. Sizler bu şehirden memnun giderseniz eğer belediye başkanı olarak vicdanen rahat olurum. Sorumluluklarını yerine getirmiş bir belediye başkanı olurum. Belediye başkanı olmak sadece bu şehrin altyapısını yapmak, bu şehrin temizliğini yapmak, üstyapısını yapmak değildir. Bizim belediyecilik anlayışımız bir anlamda da sosyal ve kültürel belediyeciliktir.“Sosyal belediyecilik dediğimizde de bu şehirde yaşayan insanların yaşadığı yerden memnun olmasıdır. Belediye başkanı olarak sizin dertlerinizi bilip çözmek isterim. Benim oğlum İstanbul’da okuyor, kızım Kayseri’de okuyor. Ben kızımın ve oğlumun yaşadığı şehirlerde mutlu olmalarını, güvende olmalarını, bir belediye tarafından karşılanması gereken ihtiyaçlarının karşılanmasını isterim. Ben de bu şehirde yaşayan her üniversite öğrencisini kızım ve oğlum gibi görüyorum.”“Bizler şehrimizi Türkiye’nin her tarafında tanıtmak isteriz. Bunun için bir dizi faaliyetler yaparız; TV’ler de konuşuruz, gazetelere demeç veririz, reklam yaparız, fuarlara katılırız, vesaire. Bunların amacı Bayburt’u Türkiye’nin her yerinde tanıtmaktır. Bu açıdan bakıldığında ülkenin dört bir yanından gelen öğrencileri bu şehirde memnun edersek, sizler de bizim bu yaptığımız bir dizi faaliyetlerin ötesinde, çok daha anlamlı ve çok daha verimli olarak Bayburt’u tanıtırsınız. Memleketinize gittiğiniz de, görev alacağınız yerlere gittiğinizde Bayburt’u güzel yönleriyle hatırlamanızı ve anlatmanızı isteriz. Dolayısıyla vicdani açıdan da belediyecilik açısında da sizler bizim için kıymetlisiniz.”“Mesaimizi verirken yoğunluğumuzu sizlerin taleplerine göre belirlemek isterim. Bu toplantıların temel amacı bu; sizleri tanımak, ihtiyaçlarınızı ve problemlerinizi öğrenip ihtiyaçlarınıza cevap vermek ve problemlerinizi çözmektir. Sizin her isteğiniz benim için önemlidir. Çanakkale gibi birçok değerimizi yerinde görmek, gezmek, amacıyla bizden talepleriniz olabilir.”“Sizlerin bu şehirde rahatça gidip gezeceğiniz, keyifle vakit geçireceğiniz, çayınızı kahvenizi içeceğiniz sosyal donatı alanlarını çoğaltmak için çalışıyoruz. Bu anlamda da özel sektöre de kolaylıklar sağlıyoruz. Sizler şehirleri yöneteceksiniz, sizler ülkeyi yöneteceksiniz. Bir şehir, bir ülke yer altı ve yer üstü kaynaklarını kullanıyorken eğer insan kaynaklarını doğru ve verimli kullanamazsa kalkınmasını tamamlamış olamaz. Çok ciddi zararlar içerisindedir. Bir şehir yer altı ve yer üstü kaynaklarını heba etmiş olabilir, kullanamamış olabilir. Ama bu şehir insan kaynaklarını doğru ve verimli kullanıyorsa kalkınmasını en kısa sürede tamamlar, en ileri medeniyetler seviyesine bulunduğu bölgeyi taşır.”Konuşmasında belediye çalışmalarına da değinen Başkan Memiş, altyapı çalışmalarından atık su arıtma tesisine, finişerle kalıcı asfalt çalışmalarından kaldırım çalışmalarına, Saklı Cennet Projelerinden Şehit Osman Villalarına, 15 Temmuz Şehitler Parkı’ndan Kaleardı Parkı’na, Tarım Yerleşkesi’nden Güneş Enerjisi Projesi’ne, Bayburt Şehitliği’nden Çoruh Nehri ıslah çalışmalarına, otopark projelerinden kapalı halk pazarı projesine kadar birçok çalışma ve projeden bahsederek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana planladığımız her şeyi yaptık. 5 yıllık planlarımızı 2,5 yıla sığdırdık.”diye konuştu.Konuşmasının sonunda Bayburt Belediyesi’nin organizasyonuyla üniversite öğrencilerine burs verilmesi konusuna değinen Başkan Memiş, “Bayburt Üniversitesi’nde okuyan arkadaşlar bu imkândan yararlansınlar, Buradaki amacımız; Bayburt Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerimize bu şehri sevdirmek, ikincisi de sizlere katkı sunmak. Bu bursun verilmesinde büyük emeği ve katkısı olan Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’a sizler adına çok teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.