BAŞARILI ÖĞRENCİLER TAÇLANDI

Üniversitenin Senato üyelerinin de hazır bulunduğu törende öğrencilere kutlama belgelerini takdim eden Rektör ve Rektör Yardımcıları fakülteleri birincilikle kazanan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun da, “2016-2017 Eğitim Öğretim yılında fakültelere birincilikle yerleşen öğrencileri kutladı. Rektör Coşkun, “Sizler artık Bayburt Üniversitesi ailesinin üyelerisiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Bizler eğitim hayatınız boyunca sizlerin her zaman her konuda yanınızda olacağız. Başarıyla başladığınız eğitim hayatınıza daha nice başarılar ekleyerek Ülkemize faydalı bireyler olarak yetişmenizi diliyorum” dedi.
Bayburt Üniversitesi Senato Toplantısı’nda düzenlenen tören ile öğrencilere Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından imzalanan başarı belgeleri verildi.
İlgili Galeriler