BAKÜTAM’DAN MUHTEŞEM BİR ESER ..

Bayburt Üniversitesi Yayımladığı eserlerle Bayburt’un tarihi ve kültürel kimliğine büyük katkılar sağladı, 2017 yılında yeni bir kitap daha ekledi. Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAKÜTAM) tarafından “Bir Hilâl Uğruna: Şehit ve Gazileri ile Bayburt” kitabı yayımlandı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk ÇOŞKUN kitap için yazdığı takdim yazısında; “Bayburt, Türkiye’nin en küçük vilayeti olmasına mukabil Türk tarihinde ve kültüründe müstesna bir yere sahiptir. Bu kıymetli eserde de görüleceği üzere Bayburt, 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi’nden Ertuğrul Fırkateyni Faciası’na; Kurtuluş Savaşı’ndan Kıbrıs Barış Harekâtı’na ve terörle mücadeleye kadar birçok olayda yetiştirdiği vatan evlatları ile Türkiye’nin bekçiliğini üstlenen bir hüviyet taşımakta, kadim medeniyetimizin var oluş mücadelesine kanıyla canıyla nezaret etmektedir. Bayburt insanı Üstat Necip Fazıl’ın ifadesiyle “Kim var?” diye seslenilince, sağına ve soluna bakınmadan fert fert “Ben varım!” cevabını verici, her ferdi “Benim olmadığım yerde kimse yoktur!” duygusuna sahip bir dava ahlakını her daim taşımıştır, bundan sonra da taşımaya devam edecektir. Elinizdeki kitap; bu toprakların vatanlaşması uğrunda canlarını feda etmiş, her biri bir mihenk taşı olan binlerce mücerret ruhun hatırasını yaşatmak gayesiyle hazırlanmış, Bayburt’un şehadet makamına erişmiş ve gazilik rütbesi kazanmış, kahraman evlatlarını konu alarak onların şahsında bütün şehit ve gazilerimize ithaf edilmiştir.” dedi.

Editörlüğünü BAKÜTAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. M. Yasin TAŞKESENLİOĞLU’nun yaptığı ve birçok kişi ve kurumun katkıları sonucu titiz bir çalışmayla hazırlanan kitap, akademisyenler tarafından 8 ana konuda yazılmış 15 makaleden oluşuyor. 288 sayfalık kitap, okuyucusunu Bayburt’un eski zamanlara dayanan şanlı tarihinde muhteşem bir yolculuğa çıkarırken, aynı zamanda, bu yolculukta Bayburt’un manevi koruyucuları olan şehit ve gazilerini tanıtmayı hedefliyor.