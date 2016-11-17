AŞIKLIK GELENEĞİ ÇALIŞTAYI BAŞLADI

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Bayburt Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen ‘Dede Korkut’tan Hicrani’ye Âşıklık Geleneği Çalıştayı’ başladı.

Baberti Külliyesi 15 Temmuz Milli Birlik Salonu’nda düzenlenen çalıştayın açılış törenine Vali İsmail Ustaoğlu, TDK Başkanı Mustafa Kaçalin, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı Zeki Eraslan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören Bayburt Üniversitesi tanıtım filminin gösterimiyle devam etti.Açılış töreninde konuşan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun Dede Korkut, ve Hicrani gibi isimlerin Bayburt için ayrı bir anlam ifade ettiğini belirterek çalıştayın bu açıdan önemli olduğuna vurgu yaptı.TDK Başkanı Mustafa Sinan Kaçalin ise kısa bir konuşma yaparak çalıştay hakkındaki düşüncelerini Âşıklık geleneğini anlatan kısa bir şiirle ifade etti.Konuşmasına çalıştayın hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak başlayan Vali İsmail Ustaoğlu’da, Aşıklık geleneğinin Anadolu’nun kültürel zenginliğinin önemli bir ifadesi olduğunu dile getirdi. Vali İsmail Ustaoğlu, âşıklık geleneğini bilgelik ve zarafetin en önemli temsilcisi şeklinde niteleyerek, “Köklü bir tarihi geçmişe sahip Bayburt’ta kendi bağrında yetiştirdiği önemli şahsiyetlerle bu geleneğin halen yaşatıldığı bir ilimiz. Bu açıdan böyle bir çalıştayın Bayburt’ta düzenlenmesi özel bir anlam ifade ediyor. Hepimizin bildiği gibi üniversiteler artık ait oldukları coğrafyada sosyal ve kültürel değişimin öncüsü olmuşlardır. Bu anlamda üniversitemizde inşallah ilimizde de bu değişim ve gelişimin öncüsü olacaktır. Bu bakımdan üniversitemizin düzenlediği bu çalıştay bu öncü rolün en güzel göstergesidir.” diye konuştu.Konuşmaların ardından çeşitli üniversitelerden çalıştaya katılan öğretim üyeleri aşıklık geleneği ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi.Aşıklık geleneğiyle ilgili gösterilerle devam eden çalıştay, Türk Dil Kurumu’nun bu akşam Şair Zihni Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceği ‘Türkçe Aşkı Vatan Aşkı’ konulu sanat gösterisiyle sona erecek.