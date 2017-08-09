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81 İL 81 ANAOKULU PROJESİ KAPSAMINDA PROTOKOL İMZALANDI

Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım’ın himayelerinde Türk Kızılayı tarafından hayata geçirilen “81 İl 81 Anaokulu” projesi kapsamında Bayburt’ta yapılacak Anaokulu için protokol imzalandı.

81 İL 81 ANAOKULU PROJESİ KAPSAMINDA PROTOKOL İMZALANDI
09 Ağustos 2017 Çarşamba 15:33

Vali Ali Hamza Pehlivan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, proje kapsamındaki anaokulunun yapımını bağış yoluyla üstlenen Bayburt Grup A.Ş ile üç derslikli anaokulu yapımı için imzalar atıldı.

İmza töreni sonrasında projenin Bayburt için hayırlara vesile olmasını temenni eden Vali Pehlivan, projenin Bayburt’un okul öncesi okullaşma oranına önemli bir katkı sunacağına işaret ederek, “Projenin hayata geçirilmesini sağlayan Sayın Başbakanımız ve saygıdeğer eşleri Hanımefendi olmak üzere, Türk Kızılayı'na ve projeye bağışlarıyla katkı sunan Bayburt Grup A.Ş’ye bu vesileyle ilimiz adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can, Bayburt Grup A.Ş Temsilcisi Salih Şentürk, Kızılay Bayburt Şube Başkanı Fikret Aksoy ve Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şube Müdürü İsa Akgün katıldı.​

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