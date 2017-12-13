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5 YAŞIN MERHEMETİ DUYGULANDIRDI

Bayburt'ta Özel Dede Korkut kolejin anaokulu öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Kızılay Bayburt Şubesine gıda yardımı yaptı.

5 YAŞIN MERHEMETİ DUYGULANDIRDI
13 Aralık 2017 Çarşamba 10:24

Türk Kızılayı Bayburt  Şube Başkanı Fikret Aksoy, minik öğrenciler tarafından hazırlanan gıda kolilerini teslim alırken yaptığı açıklamada, anaokulu öğrencilerinin yaptığı bu yardımın kendilerini duygulandırdığını ve yaptıkları işin ne kadar anlamlı olduğunu kendilerine bir kez daha anımsattığını söyledi.

Öğrencilere daha 5 yaşlarında Türk Kızılayı'na bağışta bulunma ve merhamet duygusunu işlemeleri dolayısıyla aileleri ve öğretmenlerine teşekkür eden Aksoy, minik öğrencilerin bir örnek davranış olarak kendilerine emanet ettikleri gıdaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kızılay Bayburt Şubesi deposuna aldıklarını ve en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirtti.

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