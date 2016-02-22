2071DERNEĞİ YARDIMLARI DEVAM EDİYOR

2071 medeniyet gençliği yardım kampanyalarına yenilerini ekliyor. Bayburt Üniversitesi resmi kulüplerinden olan 2071 medeniyet gençliği yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

2071DERNEĞİ YARDIMLARI DEVAM EDİYOR
banner330

6 Kütüphane kurulacak
 
Daha önce Bayburt’ta birçok köy okuluna kütüphane kuran 2071 medeniyet gençliği bu defa 6 köy okuluna daha kütüphane kuracak
 
Kurulacak kütüphane isimleri;
 
Abdülhamit Han Kütüphanesi
Vali Vasip Şahin Kütüphanesi
Serdar Şahin Kütüphanesi
Sezai Eyüpoğlu Kütüphanesi
Celalattin Musullu Kütüphanesi
Rednasis Kütüphanesi
 
200 Öğrenciye hediye kitap
 
Kendi çabaları Valiler, işadamları ve hayırseverler tarafından destek alarak yaptıkları yardım kampanyalarına yenilerini ekleyen 2071 medeniyet gençliği Konu Anlatımı Soru Bankası Kitaplarını ise 200 Öğrenciye hediye edecek.
 
Çocuklar üşümesin Kampanyası
 
Bayburt’ta İHH’nın belirlediği 10-15 yaş arasındaki 50 yetim Kardeşimize Bot, Mont, Atkı, Bere, Eldiven yardımıyla beraber oyuncakta dağıtacaklarını belirten 2071 medeniyet gençliği kulübü, 16 Mart’ta ihtiyaç sahibi çocuklara yardım malzemelerinin dağıtılacağını belirttiler. 

Etiketler; #2071
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
BAŞKAN DEFTARDAR'A BAŞARILAR DİLEDİ
Sonraki Haber
5 KÖY PİLOT BÖLGE SEÇİLDİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ahmet - 11 ay önce
Rednasis Kütüphanesi bu neya müslüman türk ismi bittide resnasis mi kaldı?fetihler işgaller sadece savaşla olmuyor .kültür ,dil işgaliyle ,oluyor bu ismi koyup koyduranları şiddetle kınıyorum hele bayburtluya yakıştıramadım.varsın birtane eksik olsun be kardeşim.hastanede, milli eğitimde mason locası,rotari kulübü,yaptırmıştır ibarelerini çokça görüyoruz bunlar legalleştirme aşinalık yapması için yapılan şeylerdir ....
Yanıtla Beğenme(0)