2071DERNEĞİ YARDIMLARI DEVAM EDİYOR

2071 medeniyet gençliği yardım kampanyalarına yenilerini ekliyor. Bayburt Üniversitesi resmi kulüplerinden olan 2071 medeniyet gençliği yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

6 Kütüphane kurulacak



Daha önce Bayburt’ta birçok köy okuluna kütüphane kuran 2071 medeniyet gençliği bu defa 6 köy okuluna daha kütüphane kuracak



Kurulacak kütüphane isimleri;



Abdülhamit Han Kütüphanesi

Vali Vasip Şahin Kütüphanesi

Serdar Şahin Kütüphanesi

Sezai Eyüpoğlu Kütüphanesi

Celalattin Musullu Kütüphanesi

Rednasis Kütüphanesi



200 Öğrenciye hediye kitap



Kendi çabaları Valiler, işadamları ve hayırseverler tarafından destek alarak yaptıkları yardım kampanyalarına yenilerini ekleyen 2071 medeniyet gençliği Konu Anlatımı Soru Bankası Kitaplarını ise 200 Öğrenciye hediye edecek.



Çocuklar üşümesin Kampanyası



Bayburt’ta İHH’nın belirlediği 10-15 yaş arasındaki 50 yetim Kardeşimize Bot, Mont, Atkı, Bere, Eldiven yardımıyla beraber oyuncakta dağıtacaklarını belirten 2071 medeniyet gençliği kulübü, 16 Mart’ta ihtiyaç sahibi çocuklara yardım malzemelerinin dağıtılacağını belirttiler.