2071DERNEĞİ YARDIMLARI DEVAM EDİYOR

6 Kütüphane kurulacak
Daha önce Bayburt’ta birçok köy okuluna kütüphane kuran 2071 medeniyet gençliği bu defa 6 köy okuluna daha kütüphane kuracak
Kurulacak kütüphane isimleri;
Abdülhamit Han Kütüphanesi
Vali Vasip Şahin Kütüphanesi
Serdar Şahin Kütüphanesi
Sezai Eyüpoğlu Kütüphanesi
Celalattin Musullu Kütüphanesi
Rednasis Kütüphanesi
200 Öğrenciye hediye kitap
Kendi çabaları Valiler, işadamları ve hayırseverler tarafından destek alarak yaptıkları yardım kampanyalarına yenilerini ekleyen 2071 medeniyet gençliği Konu Anlatımı Soru Bankası Kitaplarını ise 200 Öğrenciye hediye edecek.
Çocuklar üşümesin Kampanyası
Bayburt’ta İHH’nın belirlediği 10-15 yaş arasındaki 50 yetim Kardeşimize Bot, Mont, Atkı, Bere, Eldiven yardımıyla beraber oyuncakta dağıtacaklarını belirten 2071 medeniyet gençliği kulübü, 16 Mart’ta ihtiyaç sahibi çocuklara yardım malzemelerinin dağıtılacağını belirttiler.
2071 medeniyet gençliği yardım kampanyalarına yenilerini ekliyor.
Bayburt Üniversitesi resmi kulüplerinden olan 2071 medeniyet gençliği yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor.
6 Kütüphane kurulacak
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