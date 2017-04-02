2071 MEDENİYET GENÇLİĞİ BAYBURT YARDIM KAMPANYASI

2071 Medeniyet gençliği Bayburt’ta öğrencilere çeşitli yardımlarda bulundu.

2071 MEDENİYET GENÇLİĞİ BAYBURT YARDIM KAMPANYASI
02 Nisan 2017 Pazar 14:08

2071 Medeniyet Gençliği olarak;

İHH Yardım Vakfının ve Belediyenin Belirlediği Bayburt'taki 150 Yetim Kardeşimize Mont ve Bot Yardımı

200 Zihinsel Engelli kardeşimize Ouncak Yardımı

Köylerdeki çocuklara Oyuncak yardımı,

1000 ÖĞRENCİYE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZ İLE İLGİLİ KİTAP DAĞITTIK

Sivas'ta EMİN ÇIKRIKÇI KÜTÜPHANESİ ve 

Bayburt'ta Atatürk İ.Ö.OKULUNA ÖMER HALİS DEMİR KÜTÜPHANESİ KURDUK.

Faaliyetlerimize Yardımcı olan Büyüklerimize çok teşekkür ederiz..

Herşey Geleceğimizin Teminatı olan Çocuklarımız ve Bayburt'umuz içindir..

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