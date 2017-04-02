2071 MEDENİYET GENÇLİĞİ BAYBURT YARDIM KAMPANYASI

2071 Medeniyet gençliği Bayburt’ta öğrencilere çeşitli yardımlarda bulundu.
2071 Medeniyet Gençliği olarak;
İHH Yardım Vakfının ve Belediyenin Belirlediği Bayburt'taki 150 Yetim Kardeşimize Mont ve Bot Yardımı
200 Zihinsel Engelli kardeşimize Ouncak Yardımı
Köylerdeki çocuklara Oyuncak yardımı,
1000 ÖĞRENCİYE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZ İLE İLGİLİ KİTAP DAĞITTIK
Sivas'ta EMİN ÇIKRIKÇI KÜTÜPHANESİ ve
Bayburt'ta Atatürk İ.Ö.OKULUNA ÖMER HALİS DEMİR KÜTÜPHANESİ KURDUK.
Faaliyetlerimize Yardımcı olan Büyüklerimize çok teşekkür ederiz..
Herşey Geleceğimizin Teminatı olan Çocuklarımız ve Bayburt'umuz içindir..
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