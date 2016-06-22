20 okulda 3 bin öğrenciye ‘Tiyatro Gösterisi’

Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği Tiyatro ekibi eğitim içerikli oyunlarıyla turne yaptı. 5 ayrı skeçle çocuklara eğitimi sevdirmeyi hedefleyen “Bayburt’un Kabuğunu Kıran İncileri” Projesi tiyatro ekibi 20 okulda 3 bin öğrenciye ulaştı.

“Bayburt’un Kabuğunu Kıran İncileri” Projesi kapsamında Bayburt’ta okuyan kız çocuklarının eğitimine katkılar sunan BAYDER, proje kapsamında 17’si köy okulu, 3’ü ise merkezde olmak üzere 20 okulda perde dedi.

‘Pazarlamacı’, ‘Doktor’, ‘Veli Toplantısı’, ‘Aile’ ve ‘Teknoloji’ adlı skeçlerle öğrencilerin karşısına çıkan Tiyatro ekibi başarılı performansıyla beğeni topladı. Hem güldüren hem eğitim anlamında önemli katkılar sunan oyunların ardından Tiyatro ekibine bir çok okuldan yeniden sahne almak adına teklif geldi.

Projeyi yakından takip eden BAYDER Başkanı Fatih Dündar, “Bayburt’un Kabuğunu Kıran İncileri” Projesi kapsamında sanat etkinliklerinden mahrum uzak köy çocuklarına tiyatro sanatını götürdüklerini ifade etti. Bu sanat çalışmasıyla yüzlerce öğrenciyi tiyatro ile ilk kez tanıştırdıklarını vurguladı. Ayrıca sosyal-sanatsal ve kültürel etkinliklerle proje kapsamında binlerce öğrencinin okullarını daha çok sevmelerine katkı verildiğini ve derslere karşı motivasyonlarının arttırıldığını açıkladı.

Ayrıca Dündar, Bayburt Valiliği'ne ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne projelerine verdikleri destekten ve tiyatro etkinliklerinin öğrencilere ulaşmasında sundukları katkılardan dolayı teşekkür etti.

