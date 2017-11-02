186 Proje Arasında Bayburt Üniversitesi 4. Oldu

Bayburt Üniversitesi İzmir’de düzenlenen IEEE IZTECH ROBOLEAGE robot yarışmasında büyük bir başarıya imza attı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından 21 – 22 Ekim 2017 tarihleri arasında “IEEE IZTECH ROBOLEAGE” isimli robot yarışması düzenlendi. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen yarışmada Bayburt Üniversitesinin projesi ile birlikte toplam 186 proje yarıştı.

Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği (Endüstri) Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Selahattin Koşunalp ve 4. Sınıf öğrencisi Özkan Taştan’a ait BABERTİ adlı robot ile “Çizgi İzleyen Robot 1. Kategorisi”nde ülkemizin bu alanda önde gelen üniversitelerini de geride bırakarak dördüncü oldu.

IZTECH RoboLeague yarışması, 2012 yılından bu yana aralıksız olarak düzenleniyor ve her yıl 1000’in üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapmasıyla bu alanda yapılan büyük yarışmalardan biri olarak kabul ediliyor.