Halk Sağlığına Katkı
Halk Sağlığına Katkı
0
BAŞKAN MEMİŞ MÜSİAD YÖNETİMİNİ AĞIRLADI
BAŞKAN MEMİŞ MÜSİAD YÖNETİMİNİ AĞIRLADI
0
Çiftçilerin Borçları Erteleniyor
Çiftçilerin Borçları Erteleniyor
0
Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Türkiye Şampiyonası Hazırlıklarına Devam Ediyor
Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Türkiye Şampiyonası Hazırlıklarına Devam Ediyor
0

186 Proje Arasında Bayburt Üniversitesi 4. Oldu

Bayburt Üniversitesi İzmir’de düzenlenen IEEE IZTECH ROBOLEAGE robot yarışmasında büyük bir başarıya imza attı.

186 Proje Arasında Bayburt Üniversitesi 4. Oldu
02 Kasım 2017 Perşembe 13:35

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından 21 – 22 Ekim 2017 tarihleri arasında “IEEE IZTECH ROBOLEAGE” isimli robot yarışması düzenlendi. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen yarışmada Bayburt Üniversitesinin projesi ile birlikte toplam 186 proje yarıştı.

Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği (Endüstri) Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Selahattin Koşunalp ve 4. Sınıf öğrencisi Özkan Taştan’a ait BABERTİ adlı robot ile “Çizgi İzleyen Robot 1. Kategorisi”nde ülkemizin bu alanda önde gelen üniversitelerini de geride bırakarak dördüncü oldu.

IZTECH RoboLeague yarışması, 2012 yılından bu yana aralıksız olarak düzenleniyor ve her yıl 1000’in üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapmasıyla bu alanda yapılan büyük yarışmalardan biri olarak kabul ediliyor.

İlgili Galeriler
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Darıca Bayburt Günü
Darıca Bayburt Günü
15 temmuz yıldönümü
15 temmuz yıldönümü
Bayburt Belediyesi İfatr
Bayburt Belediyesi İfatr
Önceki Haber
Başkan Memiş Esnaf Buluşmalarını Sürdürüyor
Sonraki Haber
Bayburt Grup, Kozan Belediyespor'u iki golle geçti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.