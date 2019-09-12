Bayburtlu hayırsever iş adamı Şeref Yazoğlu ve İstanbul Bayburtspor Başkanı Bünyamin Yazoğlu, memleketi Bayburt’taki ihtiyaç sahibi öğrencilere okul çantası ve kırtasiye yardımında bulundu.

İstanbul'da yaşayan ve Bayburtspor Onursal Başkanı olan hayırsever iş adamı Şeref Yazoğlu ve gurbetteki temsilcimiz İstanbul Bayburtspor’un Başkanlığı görevini yapan Bünyamin Yazoğlu, spora verdikleri desteği eğitime de taşımayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl Bayburt’taki ihtiyaç sahibi öğrencilere önemli destekler veren Yazoğlu ailesi, bu yıl da memleketleri Bayburt’ta daha önceden ihtiyacı olduğu tespit edilen yaklaşık 550 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu. Yardımlar merkez ve köylerdeki okullara götürülerek İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu tarafından öğrencilere teslim edildi. Yapılan yardım çalışmasıyla ilgili bilgi veren Şeref Yazoğlu, “Yazoğlu ailesi olarak spor ve eğitime her zaman elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Memleketimizde maddi durumu elverişli olmayan vatandaşlarımıza imkânlarımız ölçüsünde destek olmaya gayret ediyoruz.

Amcamız memleketimiz Bayburt’ta maddi imkanı olmayan ailelerimize bir nevi destek olabilmek. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en güzel şartlarda eğitim alabilmesine yardımcı olmak. İnşallah kış ayları geldiğinde yine bot ve mont ihtiyacı olan çocuklarımızın bu ihtiyacını karşılamaya çalışacağız" dedi.