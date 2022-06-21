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Van’da Özel Eğitim Konfederasyonu toplantısı yapıldı

Özel Özel Eğitim Konfederasyonu, Konfederasyona Özel Özel Eğitim Konfederasyonu, Konfederasyona Dönüşüm Sürecimizde Genişletilmiş İl Başkanları Buluşma Toplantısı, Van Uygulama Oteli Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Van’da Özel Eğitim Konfederasyonu toplantısı yapıldı
21 Haziran 2022 Salı 13:18

BAYBURTGÜNDEM-  Toplantıya, Özel Özel Eğitim Konfederasyonu Genel Başkanı Yunus Kılıç, Burdur 20. Dönem Milletvekili ve TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Başkanı Yusuf Ekinci, MEB Özel Öğretim Kurumları Daire Başkanı Ceyhun Ay, Türkiye'nin ilk engelli uzay mühendisi ve SERÇEV Derneği Başkanı Turgay Karakaş, Milli Yüzücü ve Ressam Yusuf Akgün, Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Doğu Anadolu Özel Eğitim Kurumları Derneği (DÖKDER) Başkanı ve Türkiye Özel Eğitim Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ertaş ev sahipliğinde, Konfederasyon bünyesindeki Federasyon ve Derneklerin Yönetim Kurulu Üyeleri ile 81 İl başkanları ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından programa geçildi. Halkoyunları ve semazen gösterisinin ardından protokol konuşmaları yapıldı.

Toplantının ikinci gününde 81 İl başkanlarının katılımıyla Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Daire başkanı Sn. Ceyhun Ay mevzuatla ilgili bilgilendirme yaptı. Ardından 81 ilin sektörel sorunlarının dile getirildiği toplantıda çözüm önerileri ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

Toplantının son gününde il başkanlarının illerinde tespit ettiği sekrörel sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili geniş kapsamlı yapılan çalıştay raporlandırılarak önümüzdeki dönem yol haritası belirlendi. Akabinde toplantıya katılan davetlilerle Anadolu Özel Eğitim Dernekleri Federasyonunun bina açılışı gerçekleştirildi.

Topantıda alınan kararların sektörümüze hayırlar getirmesini dilerim.

Yunus KILIÇ

Genel Başkan Dönüşüm Sürecimizde Genişletilmiş İl Başkanları Buluşma Toplantısı, Van Uygulama Oteli Konferans salonunda gerçekleştirildi.

 Toplantıya, Özel Özel Eğitim Konfederasyonu Genel Başkanı Yunus Kılıç, Burdur 20. Dönem Milletvekili ve TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Başkanı Yusuf Ekinci, MEB Özel Öğretim Kurumları Daire Başkanı Ceyhun Ay, Türkiye'nin ilk engelli uzay mühendisi ve SERÇEV Derneği Başkanı Turgay Karakaş, Milli Yüzücü ve Ressam Yusuf Akgün, Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Doğu Anadolu Özel Eğitim Kurumları Derneği (DÖKDER) Başkanı ve Türkiye Özel Eğitim Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ertaş ev sahipliğinde, Konfederasyon bünyesindeki Federasyon ve Derneklerin Yönetim Kurulu Üyeleri ile 81 İl başkanları ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından programa geçildi. Halkoyunları ve semazen gösterisinin ardından protokol konuşmaları yapıldı.

Toplantının ikinci gününde 81 İl başkanlarının katılımıyla Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Daire başkanı Sn. Ceyhun Ay mevzuatla ilgili bilgilendirme yaptı. Ardından 81 ilin sektörel sorunlarının dile getirildiği toplantıda çözüm önerileri ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

Toplantının son gününde il başkanlarının illerinde tespit ettiği sekrörel sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili geniş kapsamlı yapılan çalıştay raporlandırılarak önümüzdeki dönem yol haritası belirlendi. Akabinde toplantıya katılan davetlilerle Anadolu Özel Eğitim Dernekleri Federasyonunun bina açılışı gerçekleştirildi.

Topantıda alınan kararların sektörümüze hayırlar getirmesini dilerim.

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