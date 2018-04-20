Vali Ali Hamza Pehlivan “Gençlerle Yeni Ufuklara”söyleşi programı çerçevesinde Milli İrade Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu, gençlerin sorularını yanıtladı.

Şehitler İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda Vali Pehlivan,“Türkiye’nin Gelişim Yolunda Bireysel ve Toplumsal Sorumluluklarımız” başlıklı sunumu çerçevesinde gençlere görüş, düşünce ve tavsiyelerini aktardı.

Vali Pehlivan sunumunda ülkemiz Türkiye’nin tarihsel gelişim sürecini özetleyerek, yaşanılan gelişmeler, verdiğimiz mücadeleler, elde edilen sonuçlar ve geleceğe ilişkin hedefler bağlamında değerlendirmelerde bulunup bu sürecin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi. Gelişmeleri doğru yorumlama ve kendine düşen bireysel rolü belirlemenin meslek seçimi ile hayata dair doğru tercihlerin yapılmasının da kapısını aralayacağını aktaran Vali Pehlivan, gelecek kaygısına kapılmamaları yönünde uyardığı öğrencilerden kendilerine inanmaları, güvenmelerini ve sabırla çalışmalarını istedi.

Başarının tek bir formülünün olmadığını, ancak kültür ve inanç yapımız içinde yer alarak evrensel nitelik taşıyan kavramlara işlerlik kazandırmanın bu uğurda önemli yer tutacağını ifade eden Vali Pehlivan, “Birincisi önceliğimiz sevgi..Yaratılanı yaradandan ötürü seveceğiz. Yaptığımız işi seveceğiz. Bu sevgiyi önce kendimizden başlatacağız. İnsanın kendisini sevmesi yadırganacak bir durum değildir. Hayata gülümseyerek bakmak, pozitif olmak kendini sevmekle başlıyor. Kendin ile iletişim kurabiliyor, öz eleştiri yanında takdir de edebiliyorsan kendinle barışıksın denektir. Ön yargılarımızdan kurtulmalıyız. Her şeye negatif yaklaştığınızda önyargılar pekişiyor ve bunu tersine çevirmek zorlaşıyor. Hem kendi hayatımızda hem çevremize karşı ön yargılardan sıyrılarak hareket etmemiz, ‘saygı’yı geliştirecektir. Saygı göstermek toplumsal bir görevdir. Sevgi ile harmanlanmış saygı en idealidir. Yaşamın asgari müştereklerde ahenkli bir şekilde devam etmesi için saygı zorunludur. Karşımızdakinin varlığına saygı duymak en temel insani, vicdani ve vatandaşlık görevlerimizden birisidir. Asayişin bozulduğu olaylara baktığımızda özellikle de kişilere karşı işlenen suçlarda saygı kavramının dışlandığını görürüz. Samimiyet bir diğer önemli kavram olarak karşımıza çıkıyor. Samimi, içten olacağız. Yapmacık olmayacağız. Mevlana diyor ya; ‘Ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün. Bu altını çizmemiz gereken en önemli hususlardan biridir. Samimiyetin olmadığı bir yerde ‘mış’ gibi davranışlar ortaya çıkar. Yani öyle değil ama öyle gibi davranıyor. Bu yapmacık tutum ve davranışlara yol açar. Sanal âlemde maalesef bunun olumsuz örneklerini görüyoruz. Bunlara müsaade etmemeliyiz.

Sadakat..Neye sadakat? Her şeyden önce aziz milletimize, devletimize, bayrağımıza, ezanımıza, milli ve manevi değerlerimize sadakat. Bunlardan kesinlikle taviz vermemeliyiz. İnsanımızı 15 Temmuz menfur darbe girişiminde sokaklara atan işte bu sadakatti. Kutsalımıza dokundurmama refleksiydi. Çanakkale’deki, Kurtuluş Savaşındaki, tarihteki pek çok destanımızdaki ruh da milli ve manevi değerlere milletçe bağlılığın tezahürüydü.

Süreklilik..Değerli genç kardeşlerim; bugünün çalışkanlığı yarının tembelliğini telafi etmez. Çalışacağız, gayret sarf edeceğiz ve bunu sürekli kılacağız. Bu bir süreç. Ülkemizin gelişim yolunda bize düşen görevi yerine getirirken ortaya koyacağımız çaba da, çalışma da sürekli olmalı. Yani belirli bir tempoda hatta mümkünse o tempoyu artırarak sürekli çalışmalıyız. Düşünmeli, hayal etmeli, okumalı, kendimizi geliştirmeliyiz. Fakat belli bir seviyeye ulaştığımızda bunu bir final saymayıp kendimize yeni hedefler koymalıyız ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için hep birlikte gayret sarfetmeliyiz.” şeklinde konuştu.

Vali Pehlivan, çeşitli anektodlar aktardığı konuşmasının son bölümünde ‘denge’ kavramının da çok önemli olduğunu, ahenkli bir yaşam için aşırılıklardan uzak durulması gerektiğini belirtti. Kötü alışkanlıklardan kesinlikle uzak durmalarını, derslerine gereken önemi vermelerini ancak spor, sanat, sosyal ve kültürel faaliyetlere de yaşamlarında yer vermelerini tavsiye etti.

Gençler tarafından ilgiyle takip edilen söyleşi Vali Pehlivan’ın öğrencilerin sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.