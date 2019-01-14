Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü’nün çiftçileri Süt Ürünleri ve Sağlıklı Yaşam konusunda bilinçlendirmeye yönelik başlattıkları bilgilendirme eğitimlerinin ilkinde Mutlu Köyü kadınları ile bir araya geldi.

“100 Günde 200 Eğitim” başlığıyla hayata geçirilen proje kapsamında mahalle ve köy toplantılarıyla çiftçilerin tarımsal üretim, hayvancılık, hayvan sağlığı, sağlıklı yaşam, kırsal kalkınma yatırımları, tarımsal desteklemeler ile teşvikler gibi birçok konuda bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Köy odasında düzenlenen eğitim programında proje hakkında bilgiler veren Hanımefendi Pehlivan, sağlığın birey ve toplum açısından büyük önem taşıdığını ve tüm ülkelerde beslenmeden, çevreye kadar yapılan çalışmalarda insan sağlığı üzerine etkilerin öncelikli olarak ele alındığını belirtti. Türkiye’nin bu kapsamda gerçekleştirdiği sağlık harcamalarının 150 Milyar liraya ulaştığını kaydeden Hanımefendi Pehlivan, “Günümüzde ölümlerin yaklaşık yüzde 20’si kanser nedeni ile olmaktadır. Kanser vakalarının sebepleri arasında yetersiz ve yanlış beslenme yaklaşık yüzde 28 ile ilk sırada yer almaktadır. Yani yeterli ve dengeli beslenme bizlerin ve çocuklarımızın sağlığı hususunda doğrudan belirleyici unsurdur. Diğer yandan ilimiz nüfusunun büyük bir kısmı geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Hayvancılık işletmelerimizin büyük kısmı aile tipi işletmeler olup, bu işletmelerin iş yükünü büyük oranda siz değerli kadınlarımız üstlenmektedir. Soframıza gelen özellikle doğal süt ürünlerinde sizin çok büyük emeğiniz bulunuyor. Ev ortamında üretilen bu ürünlerin üretim aşamaları sizleri, aile bireylerimizi ve tüketici sağlığını olumsuz etkileyebilecek bazı riskler taşımaktadır . Yediğimiz gıdalardan ve özelliklede sütten insana bulaşabilen birçok hastalık mevcuttur. Dolayısıyla bu riskleri öğrenip en aza indirmek hepimiz için ve geleceğimiz olan çocuklarımız için büyük önem arz etmektedir.” dedi.

Hanımefendi Pehlivan bu kapsamda hayata geçirilen “Süt Ürünleri ve Sağlıklı Yaşam Eğitimi” projesine Mutlu Köyü’nde düzenlenen ilk eğitim programıyla başlandığını kaydederek, “Bu gün Mutlu Köyü’müzde siz değerli hanım kardeşlerimizle başlatılan bu proje ile; 16 köyde yaklaşık 1500 kadın çiftçimize ulaşmayı hedefliyoruz. İlgili Müdürlüklerde çalışan konu uzmanı hekim ve mühendis arkadaşlarımız dengeli beslenme, güvenilir gıda, hayvanlardan insanlara bulaşabilen(zoonoz) hastalıklar, sağım hijyeni, üretim teknikleri, kanser hastalığı, erken teşhisin önemi ve tedavi yöntemleri hakkında eğitim ve bilinçlendirme çalışması yapacaklar. Bu duygu ve düşüncelerle projenin hayırlara,güzel sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Siz değerli hanım kardeşlerime de katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Program Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğü uzmanlarının Süt Ürünleri ve Sağlıklı Yaşam Eğitimi hakkında katılımcıları bilgilendirmesi ve katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi.

Etkinliğe Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı, İl Sağlık Müdürü, Tarım ve Orman Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürü'nün eşleri de katıldı.