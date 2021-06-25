Spor Bilimleri Fakültesi ,Bayburt Üniversitesine kazandırıldı.

Bayburt Üniversitesine YENİ BİR FAKÜLTE DAHA Bayburt Üniversitesi her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni fakülte, bölüm ve programlar açarak öğrenci sayısını artırmaya ve akademik yönüyle büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda Spor Bilimleri Fakültesi de Bayburt Üniversitesine kazandırıldı.

BAYBURTGÜNDEM HABER- Kurulduğu ilk günden bu yana hem akademik yönü hem de fiziki imkânları ile gelişmeye devam eden Bayburt Üniversitesi, yeni akademik yılda da öğrenci alımı yapacağı yeni fakükte, bölüm ve programlarla bu hızlı büyümeyi sürdürüyor.



25 Haziran 2021 tarihli ve 31522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Bayburt Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, yeni dönemde Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürüldü. Bayburt Üniversitesine kazandırılan Spor Bilimleri Fakültesi, bölgenin ekonomik, spor, tarihi ve kültürel yapısına büyük katkılar sağlayabilecek öğrencilerin yetişmesine imkan sağlayacak.



Fakültenin hayırlı olması temennisinde bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen; “Açılan bütün yeni birim, program ve bölümlerimiz, Bayburt Üniversitesinin süre gelen gelişiminin önemli bir göstergesidir. Var olan birimlerimizin yanı sıra Spor Bilimleri Fakültemiz ile öncelikle; alanlarında donanımlı, evrensel ve kültürel değerlerimizi benimsemiş yeni bireylerin yetişmesini hedefliyoruz.” dedi.



Gerçekleştirecekleri faaliyetlerle de ülke adına faydalı çalışmalar yürüteceklerini dile getiren Rektör Türkmen, üniversitenin daha ileriye gitmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.