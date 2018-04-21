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Robot yarışmasında 1. lik ödülünü kazandı.

Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Robotik ve Modern Teknolojiler (ROMOTEK) Kulübü öğrencilerinden Ramazan Kılıç; üniversiteler arasında düzenlenen robot yarışmasında “EsmaAdıgüzel” isimli robotuyla 1. lik ödülünü kazandı. Yakın geçmişte elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz ilim şehidimiz Arş. Gör. Esma Adıgüzel’in adını en güzel şekilde yaşatmak istediklerini söyleyen ROMOTEK öğrencileri, başarılarını ilim şehidine armağan ettiklerini ifade etti.

Robot yarışmasında 1. lik ödülünü kazandı.
21 Nisan 2018 Cumartesi 13:11

ROMOTEK, 7-8 Nisan tarihlerinde Erzincan Üniversitesi Robot Teknolojileri ve Kullanımı Kulübü tarafından düzenlenen “1. Rotek Roboteam’18 Robot” ve 14-15 Nisan tarihlerinde Atatürk Üniversitesi ATUGEM Teknoloji kulübü tarafından organize edilen “4. Robot Günleri” yarışmalarından 100’ den fazla yarışmacı arasından ödüllerle döndü.

Yarışmada KILIÇ’ın “EsmaAdıgüzel’ isimli robotunun yanı sıra, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Selahattin KOŞUNALP ve Robotik ve Modern Teknoloji Öğrenci Kulübü Başkanı Özkan TAŞTAN koordinatörlüğünde hazırlanan projede çizgi izleyen kategorisinde Erzincan’ da “Coruh69” isimli robotlarıyla Kadir MEMİŞ, Çağrı GÜLTEKİN, Esra KOCAMAN ve Muhammet ASIF 1.lik ödülünü kazandı. Yine aynı kategoride “Ankaragücü” isimli robotlarıyla Doğukan ATA ve Saffet ÇİLTEPE isimli öğrenciler 3.lük derecesini elde etmiştir. Erzurum’ da “Hamsi69” isimli robotlarıyla Kadir MEMİŞ, Çağrı GÜLTEKİN, Esra KOCAMAN ve Muhammet ASIF 2. lik derecesini kazandı. ROMOTEK kulübü toplamda 3000 Liralık ödülünde sahibi olurken Kulüp öğrencileri bu yarışmalara katılım noktasında gerekli bütün destekleri sunan başta Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’ a, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar’ a ve Makine Mühendisliği 3. sınıf MEKATRONİK dersi öğrencilerine ayrı ayrı teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

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Etiketler; #EsmaAdıgüzel
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