Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen Çocuklarla “Kariyer Günleri”nde Buluştu

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından iki haftada bir düzenlenen “Kariyer Günleri”nin bu haftaki konuğu oldu.

BAYBURTGÜNDEM- Öğrencilerin kendi kariyer süreçlerinde örnek alabilecekleri kişilerle buluşabilmelerine ve sağlam bir kariyer süreci meydana getirmelerine imkân sağlamak adına düzenlenen etkinlikte Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen; eğitim süreçlerini, çalışma koşullarını, mesleğin manevi tatmin boyutunu ve ileride parçası olacakları iş hayatı ile ilgili deneyimlerini çocuklarla paylaştı.

Bayburt Üniversitesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocukların sorularını yanıtlayan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, öğrencilere kariyer planlama ve geliştirme süreçlerinde yol gösterici olmak adına “Gelişen dünyada heyecan duyulmadan yapılan hiçbir iş başarılı olamaz, sorumluklarınızı hevesle ve sabırla yaptığınız sürece başarı daima yanınızda olacaktır, kendinize güvenin ve hayal edin.” dedi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ve bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde katkıları bulunan, emeği geçen herkese teşekkürlerini ve iyi dileklerini iletti.

Kendi kariyer planlarından ve gelecekte yapmak istedikleri işlerden de bahseden çocukların, kültürlerinin unutulmaması ve gelecek nesillere taşınması adına unutulmaya yüz tutmuş oda oyununu sergilemeleriyle etkinlik sona erdi.