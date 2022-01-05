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Rektör Türkmen ve Üniversitesi Üst Yönetiminden Görevde Yükselen ve Göreve Yeni Başlayan Akademisyenlere Ziyaret

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Üniversite Üst Yönetimi, görevde yükselen ve göreve yeni başlayan akademisyenleri ziyaret etti.

Rektör Türkmen ve Üniversitesi Üst Yönetiminden Görevde Yükselen ve Göreve Yeni Başlayan Akademisyenlere Ziyaret
05 Ocak 2022 Çarşamba 17:42

BAYBURTGÜNDEM-  Rektör Türkmen; ünvanda yükselme alan öğretim üyeleri ile göreve yeni başlayan akademisyenleri ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Bayburt Üniversitesi Bâberti Külliyesi akademik birimlerinde görev yapan personellerin odalarına misafir olarak, yeni unvanlarından dolayı tüm akademisyenleri tebrik etti ve ziyaretlerin devam edeceğini dile getirdi.

Gerçekleştirilen hayırlı olsun ziyaretlerinde, genç üniversite olmasına rağmen Bayburt Üniversitesinin hızlı bir gelişim içinde olduğunu ifade eden Rektör Türkmen, akademisyenlerin bilimsel araştırma ve projelerini imkânları ölçüsünde destekleyeceklerini belirtti. Akademisyenlere, ülkemizin akademik alandaki artan gayret ve çabalarını da hatırlatarak, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden akademisyenler ise Bayburt Üniversitesinin bir ferdi olarak görev yapmaktan onur duyduklarını dile getirerek, çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceklerini dile getirdiler.

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