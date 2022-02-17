Prof. Dr. Mutlu Türkmen Uluslararası Öğrencilerle Buluştu

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen “İki Lisan İki İnsan Öğrenci Topluluğu” tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

BAYBURTGÜNDEM- Danışmanlığını İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Ebru Esen’in yürüttüğü ve topluluk başkanlığını Mohamedlemine Bellouly’nin yaptığı İki Lisan İki İnsan Öğrenci Topluluğunun düzenlediği organizasyon, Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile eşi Dr. Büşra Türkmen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Rüştü Yıldırım Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesinde gerçekleşen etkinliğe katılım sağladı.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İki Lisan İki İnsan Öğrenci Topluluğu üyesi olan uluslararası öğrencilerle tanıştı ve sonrasında öğrencilerle sohbet ederek, böyle bir etkinlikte öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki Lisan İki İnsan Öğrenci Topluluğu üyesi öğrenciler ise beklentilerini paylaştıktan sonra sunulan imkânlar ve etkinliğe katılımları için Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e teşekkürlerini ilettiler.