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Pekmezci’den öğrencilere karne hediyesi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 1. sınıf öğrencilerine karne hediyesi olarak kitap dağıttı.

Pekmezci’den öğrencilere karne hediyesi
21 Ocak 2022 Cuma 17:20

BAYBURTGÜNDEM-  2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk dönemin son gününde Cumhuriyet İlkokulu’nda gerçekleşen kitap dağıtımında daha karnelerini almadan hediyelerini alan çocuklar, tatil sevincine erken başladı. Başkan Pekmezci, öğrencilere hediyelerini bizzat kendisi verdi.

Okumaya yeni geçen öğrencilerin sevincine tanıklık eden Belediye Başkanı Pekmezci, 1/D sınıfında gerçekleşen okuma partisine de katıldı. Öğrencilerin mutluluklarına ortak olan Başkan Pekmezci, öğrencilerin başarısını ve mutlu olmalarını görmekten sevinç duyduğunu ifade ederek çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Pekmezci, ayrıca okul müdürü Ahmet Bekmezci, okul idareci ve öğretmenlerine de kalem hediye ederek öğrencilere verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.

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