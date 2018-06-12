Vali Ali Hamza Pehlivan, temel meslek eğitimlerini tamamlayan Özel Harekat Polis adaylarının mezuniyet törenine katıldı.

Törende konuşan Vali Pehlivan değişik vesilelerle bir araya geldikleri polis özel harekat adaylarıyla eğitim programının sonunda yeniden bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Vali Pehlivan temel eğitimlerini tamamlayarak mezun olan öğrencilere meslek yaşantılarına ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Vali Pehlivan Özel Harekat Polis adaylarının zor şartlar altında görev yapacaklarını ve bunun gerektirdiği bilgiyi eğitimlerde edindiklerini söyledi. Mesleki bilginin yanı sıra kişinin kendisini tanımasının da önemli olduğunu bildiren Vali Pehlivan, “Başarılı olmak için bulunduğumuz toplumu ve coğrafyamızı tanımak zorunda olduğumuz gerçeğine katılıyorum. Buna kendimizi tanımakla başlamalıyız. Yunus Emre’nin dediği gibi; “İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir.” Kendini tanımak sadece bireysel olarak algılanmamalı. Toplumumuzu, ülkemizi, ailemizi ve hatta biraz daha geniş düşünürsek dünyayı ve insanlığı tanımalıyız. Bu öğrenme sürecinde bize ışık tutacak en önemli başlıklardan birisi hangisi diye soracak olursanız; tarihini bilmek, öğrenmektir derim. Biz Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milleti olarak tarihimizi, nereden gelip nerelere yol aldığımızı, ecdadımızın hangi mücadeleleri verdiğini öğrenir idrak edersek bugünümüzü çok daha iyi bir şekilde algılarız, yorumlarız. Geleceğe de daha emin ve daha donanımlı şekilde yürürüz.” değerlendirmesinde bulundu.

İnanç ve değerlerin en büyük güç kaynağı olduğuna vurgu yapan Vali Pehlivan, “Paydamıza mili ve manevi değerlerimizi koyup, gücümüzü buradan aldığımız müddetçe yanılmayız, yıkılmayız. Bu noktada dayanışmayı da önemsemek durumundayız. Birlikte olduğumuz zaman güçlüyüz. Meslek dayanışması verimliliği artırır, çalışma barışını pekiştirir. Eğer yönünüzü ve yörüngenizi doğru belirleyip o doğrultuda, inançlarımıza, milletimize, devletimize bağlılığınızı sadece sözde değil, çalışarak, emek sarf ederek, ter akıtarak ortaya koyduğumuzda Allah’ın izniyle ülkemizin güçlü geleceğinde pay sahibi olacaksınız. Bundan hiçbir şüphemiz yok.” dedi.

Kamu görevlisi olmanın ağır bir sorumluluk gerektirdiğini kaydeden Vali Pehlivan söz konusu güvenlik olduğu zaman bu sorumluluğun daha da arttığını belirtti.

Vali Pehlivan, “Güvenliğiniz varsa ülkedeki diğer hizmetler de, toplumsal yaşam da emin bir şekilde devam eder. Allah’a şükür huzur ve esenlik içerisinde Ramazan ayımızı idrak ediyoruz. Bunu güvenliğimizin sağlam olmasına borçluyuz. Fakat İslam Coğrafyasında bu imkana sahip olamayan toplumlar var. Neden ? Güvenlik zafiyetleri söz konusu. Birlik ve dayanışma olması gerektiği gibi sağlanmamış. Güvenliğiniz yoksa her şeyiniz olduğu gibi ibadetleriniz dahi etkileniyor. Bu anlamda sizlerin üstlenmiş oldukları görevler çok ulvi, çok ağır ve bir o kadar da kıymetli. Ne mutlu sizlere ki bu görevlere başlamak nasip oldu. İnşallah buna layık bir şekilde yolunuza devam edeceksiniz. Hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Sizlere çok güveniyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.” diye konuştu.

Etkinlikte Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun da birer konuşma yaparak duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Bayburt POMEM Müdürü Ufuk Sami Günel ise konuşmasında adaylara mesleki tavsiyelerde bulundu.

Tören Vali Ali Hamza Pehlivan’ın öğrencileri selamlayıp hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından son buldu.

Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, okul personeli ve polis Adayları katıldı.