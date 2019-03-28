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ÖYP Araştırma Görevlileri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

ÖYP Araştırma Görevlileri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

ÖYP Araştırma Görevlileri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
28 Mart 2019 Perşembe 16:17

Bayburt Üniversitesi bünyesindeki Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Araştırma Görevlilerinin beklentilerini içeren bir değerlendirme toplantısı yapıldı. 

Dede Korkut Külliyesi Senato Toplantı Salonu’nda gerçekleşen değerlendirme toplantısında, lisansüstü eğitimine devam eden  ÖYP Araştırma Görevlileriyle görüş alış verişinde bulunuldu. Bayburt Üniversitesi’nde görev yapan ve görevlendirme ile diğer üniversitelerde bulunan ÖYP Araştırma Görevlilerinin taleplerinin derlendiği sunumu dinleyen Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, tespit edilen durumların kısa sürede çözüme kavuşturulması konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. 

Değerlendirme toplantısına Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’un yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Personel Daire Başkanı Mehmet Şerif Topçu, Öğretim Üyeleri ve ÖYP Araştırma Görevlileri katıldı.

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