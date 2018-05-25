Vali Ali Hamza Pehlivan, okuma yazma seferberliği diploma törenine katıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Hanımefendi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ülke genelinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kurslara katılarak eğitimlerini tamamlayan vatandaşlara düzenlenen törenle diplomaları verildi.

Vali Pehlivan diploma dağıtım töreninde okuma yazma seferberliği konusunda hayata geçirdikleri çalışmaların güzel neticesine tanıklık etmek üzere bir araya geldiklerini belirtti. Kısa süre içerisinde kurslar açarak okuryazar olmayan vatandaşlara ulaştıklarını dile getiren Vali Pehlivan bu kursları vatandaşların ayağına, evlere kadar götürdüklerini söyledi. Çalışmalar kapsamında 738 kursiyerin diploma aşamasına geldiğini kaydeden Vali Pehlivan, “Bu gerçekten mutluluk verici bir durum. Hepinizi tebrik ediyorum. Biliyorsunuz yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında Halk Eğitim Merkezlerimizde her yıl okuma yazma kursları da düzenliyoruz. Bu çalışmalar yurdumuzun her yanında var fakat ne zaman ki Sayın Cumhurbaşkanımız ile saygıdeğer eşleri hanımefendi bu konuda bir seferberlik ilan ettiler; o zaman bütün ilgili kurum ve kuruluşlar çok daha ciddi bir şekilde bu konuya eğildi. Biz de Bayburt ili olarak ilgili kurumlarımızla toplantılarımızı yapıp yol haritası çıkararak çalışmalarımıza başladık. Alan taraması yaparak okuryazar olmayan tüm vatandaşlarımıza ulaştık. Bu kurslarımızı yaz mevsiminde de inşallah devam ettireceğiz. Amacımız okuma yazma bilmeyen herkese ulaşmaktı, bugün itibariyle bunu büyük ölçüde başardık.” dedi.

Vali Pehlivan, diploma alacak vatandaşların birinci kademe kursları tamamladıklarını belirterek, “Birinci basamağı geçtik. Fakat iş bununla bitmiyor. Bir iki hafta önce burada yine bir etkinlik gerçekleştirmiştik. 45 yaş üzeri vatandaşlarımızın kitap okumasını teşvik eden bir projeydi. Şimdi sizlerde ilk aşamayı başarıyla tamamladınız sıra kitapların yüzünü açmaya geldi. İnşallah okur yazarlığınız sadece burada vereceğimiz belgeyle sınırlı kalmasın. Okumaya devam edin lütfen. Valilik ve Belediye olarak çeşitli vesilelerle öğrenci ve vatandaşlarımıza bedelsiz kitap dağıtıyor, hediye ediyoruz. Kitap temini konusunda hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki okuyun; kütüphanelerimiz de kitaplarla dolu ve sizlerin hizmetindedir.” diye konuştu.

Seferberliğin hayata geçirilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hanımefendi Erdoğan’a ilimiz adına şükranlarını arz ettiğini bildiren Vali Pehlivan, “İlimizde de bu çalışmaların başarılı bir şekilde yerine getirilmesinde emeği olan İl Milli Eğitim Müdürümüze, Halk Eğitim Merkezi Müdürümüze, Öğretmenlerimize, Usta Öğreticilerimize teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimizi de tekrar kutluyorum; iyi ki bu kurslara katıldınız ve okuryazar oldunuz. Belgelerinizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Algan ise okuma yazma seferberliği kapsamında toplam 738 kişiye eğitim verildiğini bildirdi.

Kursiyerlerin okuma yazma seferberliği hakkında düşüncelerini belirtmelerinin ardından diploma dağıtım törenine geçildi.

Okuma yazma kurslarının birinci etabını tamamlayan kursiyerlere diplomaları Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Vekili Nesimuttin Selçuk ile Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek tarafından verildi.

Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kemalettin Karabulut, şube müdürleri, öğretmenler ve usta öğreticiler ile kursiyerler katıldı.