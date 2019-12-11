OKULDA SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ

Okulda sağlığın geliştirilmesi programı toplantısı gerçekleştirildi.

17.05.2016 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılan «Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü» gereğince, 2018/11 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı doğrultusunda öğrencilerin ve okul çalışanlarının sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin verilebilmesi için Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk Ergen ve Kadın Üreme Sağlığı Birimi koordinasyonu doğrultusunda ilimizde “Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programının” işleyişi, İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Okullara düşen görevler hakkında, ilimizde görev ifa eden tüm okul müdürleri ile 8 Kasım 2019 tarihinde Müdürlüğümüz konferans salonunda toplantı yapılmıştır.