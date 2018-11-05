Vali Ali Hamza Pehlivan Kariyer Günleri’nin ikincisinde Bayburt Ortaokulu ve Bayburt İmam Hatip Ortaokulu son sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Bayburt’un sosyal ve kültürel yaşamında önemli bir yere sahip Mahalle Odalarının yeni nesillere tanıtılması amacıyla Tuzcuzade Mahalle Odası’nda düzenlenen programda Vali Pehlivan öğrencilerle tecrübelerini paylaşıp tavsiyelerde bulundu.

Mahalle Odaları’nın Bayburt ilimizde sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapan önemli mekânlar olduğunu belirten Vali Pehlivan gençlerin bu kültüre sahip çıkmasının kendilerini sevindirdiğini ifade etti. Vali Pehlivan, mahalle odalarında çeşitli vesilelerle yüze yakın etkinliğe katıldığını kaydederek, “Biz, büyüklerimizin dizinin dibinde oturarak onların tecrübelerinden bilgilerinden ve görgülerinden faydalanmayı kültürümüzün bir parçası olarak biliyoruz. Bayburt İlimizdeki Köy ve Mahalle Odası geleneğinin bu kültürün somut olarak yaşatılmasını sağladığını memnuniyetle görüyoruz.” dedi.

Yaşları 14 ile16 arasında değişen öğrencilere henüz yaşamlarının başında olduklarını ve zamanı iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirten Vali Pehlivan, “Her birey ülkemizin ve dünyanın farklı yerlerinde dünyaya geliyor. Bizlere Allah tarafından bir hayat bahşedilmiş dutumda. Bu hayatı sahip olduğumuz imkânlar çerçevesinde sürdürmeye çalışıyoruz. Hayat kimine göre uzun ince bir yol kimine göre ise göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir süre. Bir yaşlı ile oturup konuştuğunuzda size muhakkak bir varmış bir yokmuş misali yaşamın su gibi akıp gittiğini söyleyecektir. Öyle veya böyle, içinde bulunduğumuz an itibariyle pek fark edemesek zamanın çok çabuk geçtiği aşikar. Hızlıca akıp giden ve hayatımızın en kıymetli olgusu olarak tanımlayabileceğimiz zamanı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Şu anda çok genç yaşlardasınız. İlerleyen yaşlarda günlerin, yılların ne kadar çabuk geçtiğini daha iyi anlayacaksınız. O yüzden sizlere tavsiyem bulunduğumuz zamanı ve hayatınızın her aşamasını çok iyi değerlendirmenizdir.” dedi.

Bireylerin gündelik iş ve uğraşlara olduğu kadar sosyal aktivitelere ve spora da ihtiyaç duyduğuna değinen Vali Pehlivan, “Günlük çalışmalarımızın yanı sıra sosyal ve sportif faaliyetler hayatımıza adeta renk katar. Bireysel görev ve sorumluluklarımızı daha verimli bir şekilde yerine getirmek için sizi bedenen ve zihnen rahatlatacak belli hobileri yaşamınıza dahil etmelisiniz. Bunu yaptığınızda hayatı daha da özümseyerek yaşarsınız. Sinema, tiyatro gibi faaliyetler kadar mahallemizdeki bir yaşlıyla sohbet etmek de bir sosyal aktivitedir. Onların tecrübelerinden faydalanmak, hayır dualarını almak çok kıymetlidir. Hiçbir şey söylemese dahi onun duruşundan bir anlam çıkarırsınız. Büyüklerimizin sarf ettiği cümleler o anda olmasa da yıllar sonra zihninizde yeniden canlanır ve yolunuzu aydınlattığını hissedersiniz. Kitap okumak da böyledir. Her kitap bir dünyadır adeta. Birçok bilgiyi, deneyimi paylaşır okuyanıyla. Gerek kendi edindiğimiz tecrübeler gerekse çevremizden derlediklerimizle hayatı, görerek, hissederek, öğrenerek ve idrak ederek yaşamalıyız.” şeklinde konuştu.

Vali Pehlivan, milli, manevi ve kültürel değerlerin özümsenip yaşatılmasının gelecek adına önemli olduğu vurgusunu yaptı. Geleceğe yönelik çalışmalar, meslek seçimi ve kariyer planlaması için karar verme aşamasına yakın yaşlarda olduklarını belirttiği öğrencilere tavsiyelerde bulunan Vali Pehlivan şunları söyledi: “Artık kafanızda geleceğinize yönelik belirli planların şekillenmesi gerekir. Tabi ki bu planları etkileyen dış etmenler vardır. Ancak içinizden gelen sesi de dinleyip hedeflerinizi belirlemelisiniz. Şartlanmayla değil, öncelik sıralamasına göre bir hedef belirlenmeli. Bunu yaparken de hangi yaşta olursa olsun insanın kendisini adeta tartması, değerlendirmesi çok önemli. ‘Gelecekte kendimi nerede görmek istiyorum?’ sorusunu sorup cevabını bulacak, önce hayal dünyanızda bunu kurgulayacak, zihnen kendinizi hazırlayacak ve hedefiniz için çok çalışacaksınız. Kiminin fen, matematik alanına, kiminin sosyal alanlara, kimininse spora veya sanata yeteneği vardır. Yetenek ve ilgi alanlarınıza göre seçimlerinizi yapmanız önemlidir. Aile ve öğretmelerinizin görüşlerinden yararlanarak artık kendinizi tartabilecek yaştasınız. Neticede hepimiz bir görev üstleneceğiz; ya sevdiğimiz bir işi yapacağız ya da yaptığımız işi seveceğiz. Eğer başarılı ve mutlu olmayı istiyorsak başka bir alternatif görünmüyor kariyer planında. Bu anlayış etrafında öncelik sırasına göre hedeflerinizi belirleyip kariyer planınızı yapmalısınız. ”

Bilimsel ve teknolojik gelişimlere doğrultusunda mesleklerin de bir dönüşüm yaşadığına işaret eden Vali Pehlivan, “Hayat sürprizlerle dolu. Bugün yapmayı planladığınız meslek yarın başka bir şekil veya içeriğe bürünmüş olabilir. Kendimizi buna göre yetiştirmeliyiz. Kariyer sahibi olmak illa üniversite bitirmekle olmuyor. İyi bir doktora, mühendise ihtiyacımız olduğu kadar iyi bir taş ustasına da ihtiyacımız var. Tarihi Mostar Köprüsü’nün restorasyonunu Bayburtlu Ömer Kırmızı ustamız yaptı. Bu da bir kariyer. Ömer usta taşı ile de meşhur olan Bayburt’ta doğmuş, ustalığı öğrenmiş bir hemşerimiz Osmanlı eseri bir yapıyı yeniden ayağa kaldırma konusunda arandı, bulundu ve Bosna’ya gidip ustalığını gösterdi. Kariyer denilince sadece diploma almak da akla gelmesin. Belirli meslekler vardır sadece bulunduğunuz yerde yapabilirsiniz fakat bu şekilde bir usta olursanız dünyanın her yerinde iş yapabilirsiniz. Bu uluslararası kariyer anlamına da gelir. Bilimde bir eser ortaya koyup bütün dünyaya kendinizi duyurabilirsiniz fakat bunu zanaatkar olarak da yapabilirsiniz. Dolayısıyla burada asıl olan kendimizi, ölçmek, keşfetmek ve yeteneğimiz doğrultusunda yetiştirmek. ” diye konuştu.

Vali Pehlivan başarının asla şans ve tesadüf olmadığını, çalışma, sabır ve kararlılıkla elde edileceğini, kendilerine güvenmelerini tavsiye ederek öğrencilere hayırlı ve başarılı bir hayat temennisinde bulundu.

Vali Pehlivan konuşmasının ardından öğrencilerin çeşitli konularda kendisine sorduğu soruları yanıtladı.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Okul Müdürü Mahir Pamukcu ile öğretmenler katıldı.