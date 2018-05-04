Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 10. Yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen ISABMER (Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları) Sempozyumu, açılış töreni ile başladı.

Bayburt Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Konferans Salonu’nda gerçekleşen törenin açış konuşmasını, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve İİBF Dekanı Prof. Dr. Bener Güngör yaptı. Güngör, saygın bilim insanlarını Bayburt’ta bir araya getiren Sempozyumun, değişen yönetim, işletme ve ekonomi anlayışlarına katkı sunacağını dile getirdi.

Güngör’den sonra bir konuşma yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ise, Bayburt Üniversitesi’nin 10. Yılını kutlarken, kısa bir sürede katedilen mesafelerle birlikte bilim insanlarını arasında bilim köprüleri kurduklarını ifade etti. Coşkun ayrıca, üniversitenin faaliyetleri hakkında bilgiler sundu.

Açılış töreninde, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş de birer konuşma yaparak, büyük bir etkinliği Bayburt’a kazandıran Bayburt Üniversitesi’ne teşekkürlerini ilettiler.

Konuşmaların sonrasında, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Doç. Dr. Ahmet Selim Doğan yönetimindeki klasik müzik dinletisine geçildi.

Günün açılış oturumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yükçü’nün moderatörlüğünde gerçekleşti.

Açılış Töreni, Prof. Dr. Necmettin Tozlu’nun, Yükçü’ye teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.