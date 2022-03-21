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İlkokul öğrencileri eTwinning projesiyle satranç öğreniyor

Bayburt'ta ilkokul öğrencilerine "Düşünce Köprüsü Satranç" adlı eTwinning projesi kapsamında satranç sevdirilip öğretilmeye çalışılıyor.

İlkokul öğrencileri eTwinning projesiyle satranç öğreniyor
21 Mart 2022 Pazartesi 19:11

BAYBURTGÜNDEM- 

 ilkokul öğrencilerine "Düşünce Köprüsü Satranç" adlı eTwinning projesi kapsamında satranç  öğretilmeye çalışılıyor.

Nevzat Kaya İlkokulu sınıf öğretmeni Bilgen Dudar Erel, 22 öğrencisiyle katıldığı proje sayesinde öğrencilerin çoklu düşünmeyi, empati kurmayı ve odaklanmayı öğrendiklerini söyledi.

Proje kapsamında farklı şehirlerden öğrencilerin bulunduğunu belirten Erel, şunları kaydetti:

"Okul dönemlerinde çocukların satranç oynamaya başlamaları onların dikkatlerinin gelişmesini, değişik stratejiler geliştirmeyi öğrenmelerini, çocukların okul başarılarının artmasını ve ekran başında geçirecekleri zamanın azalmasını sağlar. 'Düşünce Köprüsü Satranç' adlı eTwinning adlı projemiz ile öğrencilerimizin satranç oyununu sevmelerini ve öğrenmelerini sağlamaktayız."

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