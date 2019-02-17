 ﻿
‘İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılında Bayburt’ Kitabı Yayımlandı
‘İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılında Bayburt’ Kitabı Yayımlandı
0
ALTYAPIDAN İKİ KALECİMİZ A TAKIMLA ANTRENMANLARA ÇIKIYOR
ALTYAPIDAN İKİ KALECİMİZ A TAKIMLA ANTRENMANLARA ÇIKIYOR
0
MİLLİ TAKIM KARMASINA 3 SPORCUMUZ DAVET EDİLDİ.
MİLLİ TAKIM KARMASINA 3 SPORCUMUZ DAVET EDİLDİ.
0
CHP, Bayburt genelinde adaylarını tanıttı
CHP, Bayburt genelinde adaylarını tanıttı
0
banner399

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil’den Rektörlüğe Ziyaret

Bir dizi görüşme yapmak üzere Bayburt’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u makamında ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil’den Rektörlüğe Ziyaret
17 Şubat 2019 Pazar 15:09

Gümüşhane ve Bayburt’u kapsayan programı dolayısıyla şehrimizde bazı temaslarda bulunan Sayın Erdil ile Rektör Coşkun görüşmesinde üniversitenin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Sayın Erdil’e Bâbertî Külliyesi’ndeki imar çalışmalarını anlatan Coşkun, ulusal kalkınmanın ve toplumsal refahın kilidi olarak gördükleri üretimin akademik boyutunu özveriyle icra ettiklerini belirterek, geleceğe ilişkin büyüme ve dijitalleşme stratejilerinden bahsetti.

Sayın Erdil ise, üniversitenin şehrin sosyolojik çehresine yaptığı katkıya bizzat tanık olduğunu söyleyerek misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyarete Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Prof. Dr. Hanefi Bayraktar ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu da iştirak etti.

banner397
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.