Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız’dan, Rektör Türkmen’e Ziyaret

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Buluç, Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erdal Zorba ve Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Fahri Temizyürek de yer aldı.

BAYBURTGÜNDEM HABER- Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, iki üniversite arasında gerçekleştirilebilecek iş birliği imkânları da ele alındı. Rektör Yıldız ve Rektör Türkmen, üniversiteler arasında yürütülen ortak çalışmalar üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

Bayburt Üniversitesinin gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla adından sıkça söz ettirdiğini ifade eden Rektör Yıldız, milli ve evrensel değerlere hizmet noktasında Bayburt Üniversitesi ile sürekli istişare içinde olacaklarını belirtti. Rektör Türkmen’e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak misafirperverliğinden ötürü kendisine teşekkür etti.

Rektör Türkmen ise Gazi Üniversitesinin Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olduğunu vurgulayarak, eğitim-öğretim başta olmak üzere pek çok farklı alanda yürütülen ikili işbirliğini daha ileri seviyelere taşıyacaklarını aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, iyi dilek ve temennilerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti.

Ziyarette ayrıca, YÖK Anadolu Projesi kapsamında eşleşen Bayburt Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi arasında üçüncü koordinasyon toplantısı da yapıldı.

Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesi Senato Salonunda yapılan toplantıda; her iki üniversitenin YÖK Anadolu Projesi yetkilileri, Rektör Türkmen ve Rektör Yıldız başkanlığında bir araya gelerek projenin ilerleyişi ve detayları üzerine birer sunum gerçekleştirdiler.