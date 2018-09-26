Bayburt Emniyet Müdürlüğü’nden Üniversite Kütüphanesine Kitap Desteği

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince gerçekleştirilen “Okumaya Geldik” projesi kapsamında, 650 kitabın Bayburt Üniversitesi’ne teslimi için Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve Bayburt İl Emniyet Müdürü Sezayi Er arasında protokol imzalandı.

Üniversitenin yeni kütüphanesine katkıda bulunmak ve öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen ‘Okumaya Geldik’ Projesinin kitap teslim ayağında, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı ve Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilen 650 adet kitap üniversiteye teslim edildi. Protokol töreninde proje hakkında konuşan Coşkun, duyarlı projenin öğrencilerin kişisel gelişimi ve sosyal sorumluluk bilinçleri açısından oldukça önemli olduğunu dile getirdi. Coşkun ayrıca, projeyi hayata geçiren İl Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’na teşekkürlerini sundu.