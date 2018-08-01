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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı’ndan Rektör Coşkun’a Ziyaret

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı’ndan Rektör Coşkun’a Ziyaret

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı’ndan Rektör Coşkun’a Ziyaret
01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:29

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u makamında ziyaret etti

Aslen Erzincanlı olan Dr. İşleyen, İlahiyat Fakültesi kökenli Coşkun’la, bölgedeki eğitim ve öğrenci potansiyeli hakkında sohbet etti. İlahiyat Fakültelerine olan ilginin kendilerini memnun ettiğini ifade eden İşleyen, Bayburt Üniversitesi’nin çalışmalarını takdir ettiğini dile getirdi. Coşkun ise, ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, kısa zamanda tamamlanması beklenen İlahiyat Fakültesi binası ile birlikte öğrenci sayısını arttırmayı amaçladıklarını söyledi.

Ziyarete Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu da iştirak etti.

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