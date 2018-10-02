12 Eylül 1980 darbesiyle kapatılan Milli Türk Talebe Birliği yıllar sonra Bayburt’ta tekrar faaliyete geçti.

16 Aralık 1916 yılında kurulan ve bir asırlık mazisiyle ülkemizde faaliyet gösteren en köklü kuruluşlardan biri olma özelliğine sahip Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Bayburt´ta Temsilcilik açarak çalışmalara başladı.

Mttb il temsilciliği görevini üstlenen Salih YILDIZOĞLU konuyla alakalı yapmış olduğu basın açıklamasında "MTTB’nin kurulmasındaki temel amaç gençliği gerçek kimliğine kavuşturmaktır. İnşallah burada yapacağımız faaliyetler, gerçekleştireceğimiz etkinlikler bu amaca ulaşmamızda vesile olacaktır. MTTB Bayburt, gençlerimizin sahiplenilmesi ve yetiştirilmesi noktasında üzerine düşeni her koşulda yerine getirecektir.” şeklinde konuştu

“MİLLİ ve MANEVİ DEĞERLERİNE BAĞLI ÖZLENEN BİR GENÇLİK YETİŞECEK”

Yıldızoğlu açıklamasının devamında ; Milli ve manevi değerlerine bağlı özlenen bir gençlik yetişmesi için kurulan MTTB´nin Bayburt´ta Temsilciliğini açmaktan gurur duyduklarını,kurulduğu günden bu yana devletinin ve milletin menfaati için çaba sarfeden MTTB' nin, gençlerin sadece okulda öğrendikleriyle yetinmemesi gerektiğinin savunucusu olmuştur. Gençlik bir milletin istikbalinin yegâne teminatıdır. Büyük bir nimet olan gençliğin yetiştirilmesi, yönlendirilmesi ve topluma kazandırılması noktasında, medyaya, siyasilere,sivil toplum kuruluşlarına ve her kesimden insana, ayrı ayrı sorumluluk düşmektedir. MTTB olarak Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini idrak etmiş bir asırlık köklü mazisinin ruh verdiği bir derneğin üyeleri olarak gücümüzü geçmişten alarak daha sağlam adımlarla istikbale ilerlemek azminde olduğumuzu belirtmek isteriz. Milli Türk Talebe Birliğimizin en temel amacı bilginin yanında maneviyat bakımından kendini geliştirmeye istekli, yaşadığı toplumda ve Dünya´da cereyan eden hadiselere kafa yoran, yorumlayabilen,çözümleyebilen her yönü ile Büyük Türkiye idealine ulaşmak için çalışan bir gençliğin yetişmesine ön ayak olmaktır.

Çalışmalarımıza, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, yılmadan yorulmadan, gece gündüz tüm hızımızla devam edeceğimizi belirtiyor, yeni temsilciliğimizin başta Bayburt gençliği olmak üzere tüm gençliğe hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle daha önce teşkilatımız için çalışmış,bu uğurda şehadet mertebesine ulaşmış,bütün MTTB lileri rahmetle anıyor, hayatta olan ve tecrübeleri ile bizlere yol gösteren büyüklerimizede Cenab-ı Hakk'tan sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum.

(Milli Türk Talebe Birliği Bayburt İl Temsilciliği'nin gerçekleştireceği çalışmalara aktif olarak katılmak isteyen kardeşlerimiz bizlere aşağıda listesi verilen sosyal medya adreslerinden ulaşabilirler.)