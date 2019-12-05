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Beslenme İlkeleri dersi uygulaması

Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme İlkeleri dersi uygulamasına Bayburt Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Sn. Selçuk COŞKUN da katıldı.

Beslenme İlkeleri dersi uygulaması
05 Aralık 2019 Perşembe 10:56

Etkinlik, öğrencilerin derste öğrendiklerini uygulama imkânı buldukları ve aynı anda 40 kişinin çalışabileceği mutfakta gerçekleşti. Ders kapsamında Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ve kalori hesaplarının yapıldığı ürünler tanıtıldı.

Öğrencilerin çalışmalarıyla yakından ilgilenen rektör Prof. Dr. Sn. Selçuk COŞKUN, kalori hesaplamalarının yapıldığı ürünler hakkında Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Tayyibe ERTEN, Dr. Öğr. Üyesi Şule BAŞAR ve ürünleri hazırlayan öğrencilerden bilgi aldı.

Beslenme İlkeleri dersi uygulamasına Bayburt Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Selçuk ÇOŞKUN ve eşi hanımefendi Rüveyda ÇOŞKUN’un yanı sıra, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecihi AKSAKAL, Sağlık Bilimleri Fakültesi dekan yardımcıları Doç. Dr. Engin ŞAHİN ve Dr. Öğr. Üyesi Bülent BAYRAKTAR, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Filiz Aygün ERTÜRK ile öğrenciler katıldı.

Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme İlkeleri dersi uygulaması, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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