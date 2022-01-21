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Bayburt’ta 14 Bin Öğrenci Yarıyıl Tatiline Girdi

Bayburt’ta 14 bin öğrenci için yarıyıl tatilini başlatan zil çaldı.

Bayburt’ta 14 Bin Öğrenci Yarıyıl Tatiline Girdi
21 Ocak 2022 Cuma 17:27

BAYBURTGÜNDEM- İl genelinde 135 okulda öğrenciler karne sevinci yaşadı. Yarıyıl tatilinin sona ereceği 4 Şubat’a hafta sonunun da eklenmesiyle öğrenciler 16 günlük dinlenme fırsatı elde etmiş olacak. İkinci yarıyıl 7 Şubat’ta başlayacak.

Vali Cüneyt Epcim, Cumhuriyet İlkokulu’nda karne dağıtım törenine katıldı. Okulun birinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine karnelerini dağıtan Vali Epcim, çeşitli hediyeler verdi.

Vali Epcim, öğrencilere yarıyıl tatiline ilişkin tavsiyelerde bulunarak bol bol dinlenmelerini ve dijital oyunlara çok vakit harcamamalarını istedi.

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Bayburt’ta 14 Bin Öğrenci Yarıyıl Tatiline Girdi
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