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Bayburt Vakfı Burs Sonuçları açıklandı.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı bu Yılki burs sonuçları açıklandı.

Bayburt Vakfı Burs Sonuçları açıklandı.
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:11

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Burs alan öğrencilerin listesi yayınlandı.Vakıf Başkanı İsrafil Kahraman açıklamasında:

Değerli öğrenciler isimleriniz İş Bankası Fındıkzade / İstanbul Şubesine  bildirilmiştir.

Ülkemizin geleceği siz ‘’ Aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür ’’gençlerin yetişmesine karınca kararınca yaptığımız bu katkıdan dolayı mutluluk duymaktayız.

Sizlerden beklediğimiz vakfımızla iletişim halinde olmanız, hayata atılıp, düzeninizi kurunca sizden sonraki gençlere katkıda bulunmak üzere fedakarlıkta bulunmanız dır.

Tahsil süreniz içinde her sene başında sınıf geçme belgelerinizi gönderdiğinizde burslarınız devam edecektir.

Bu vesile ile başarı dileklerimizi ve yeni yılınızı tebrik ederiz dedi.

BURS KAZANAN ÖĞRENCİLERİN TAM LİSTESİ (TIKLA)

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Etiketler; #Bayburt Vakfı
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