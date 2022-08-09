Bayburt Üniversitesinin KUDAKA Destekli Projesi Onaylandı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Adnan Kara'nın, Bayburt Üniversitesi'nin 'Proje Seferbirliği' kapsamında hazırladığı ve yürütücüsü olduğu projenin protokolü Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül tarafından imzalandı.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesinin 'Projeden projeye, iyiden iyiye, gelenekten geleceğe' yaklaşımıyla tasarladığı entegre kalite yönetimi çerçevesinde hayata geçirilen 'Proje Seferbirliği', öğrenci ve akademisyen etkileşimli projelerin saygın kurumlar tarafından desteklenmesiyle birlikte meyvelerini vermeye başladı.

Geçtiğimiz gün destek duyurusu paylaşılan "Kişisel Kariyer Planlama ve Kendi Kendinin Kariyerini Yönetme Eğitimi" isimli Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Teknik Destek Projesinin uygulamaya geçmesi için ilk somut adım olan protokol töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, projenin kolektif düşünen, hayal eden ve yardımlaşan zihinlerin ortak emeği olduğuna dikkat çekerek, kurumsal paydaşlığın önemine değindi. Bülbül, "Projeler toplumunda görünürdeki her uygulamanın arka planında mutlaka kapsamlı bir kompozisyon olmalıdır. Toplumun yeni yollarla ve yeni ortamlarla idame ettirilen bir ilişki ağı olduğu düşünülürse, bu ilişkiyi doğru düşünmek ve çok yönlü bakış açıları arasında ağ dokumak gerekir.

Bugün, bir grup genç akademisyenimizin 'toplumu daha iyi yapmak' adına kurdukları hayali gerçekleştirmek için saygın kurumumuz KUDAKA ile müşterek bir sorumluluğa adım atıyoruz. Eğer gelecek dediğimiz şey bir projeksiyon olacaksa, hayallerimiz gerçekleşecek demektir. Şehrimiz, toplumumuz, ülkemiz ve insanlığın geleceği için hayal ediyoruz, yapıyoruz ve sürdürülebilir kalkınmanın imkanlarının izlerini sürüyoruz. Bu yolculukta bizimle yürüyen KUDAKA'ya ve proje ekibimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Didem Güleryüz ve Arş. Gör. Dr. Eda Ayvacık'ın da proje ortağı olduğu, Teknoloji Transfer Ofisi desteğiyle Kariyer Merkezi sorumluluğunda gerçekleşecek olan Proje kapsamında 50 öğrenciye ücretsiz eğitim verilerek kariyer planlama ve kendini ifade edebilme konularında ulusal geçerlikli katılım sertifikası alma hakkı sağlanacak.