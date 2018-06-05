Akademik büyüme indekslerinde büyük bir başarı ivmesi yakalayan Bayburt Üniversitesi, yenilikçi fikirlerle tasarlanan fakültelerine bir yenisini daha ekledi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Bayburt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun Fakülteye dönüştürülmesine ilişkin başvuruyu kabul etti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun memnuniyetini dile getirirken, sürekli gelişme ve evrensel kalite standartlarını öncelikli tutan kadrolarının, çağdaş dünyadaki tüm gelişmeleri takip halinde olduğunu söyledi. Bu dönüşümün, güncel entegrasyonun bir parçası olduğunu söyleyen Coşkun, bölgenin gelişimi açısından oldukça önemli bir adım attıklarını belirtti. Coşkun, desteklerinden dolayı Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal’a özel teşekkürlerini ileterek, “Bayburt Üniversitesi’nin bugün geldiği gurur verici noktada, Sayın Bakanımızın emeği çok büyüktür” dedi.