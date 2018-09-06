YKS yerleştirme sonuçlarına göre; 2 bin 250 öğrenci talep eden Bayburt Üniversitesi yüzde 65 (1462 öğrenci) oranında tercih edildi.

Meslek Yüksekokullarında ise; bin 630 öğrenci talep eden Bayburt Üniversitesi yüzde 92 ( 1499 öğrenci) oranında tercih edildi.

Bölge üniversitelerinde, 2 bin 250 öğrenci talep eden Bayburt Üniversitesi yüzde 65, 2 bin 875 öğrenci talep eden Gümüşhane Üniversitesi yüzde 63, 5 bin 63 öğrenci talep eden Karadeniz Teknik Üniversitesi yüzde 84, bin 890 öğrenci talep eden Ordu Üniversitesi yüzde 87, 2 bin 350 öğrenci talep eden Rize Üniversitesi yüzde 84 tercih oranını yakaladı.

Meslek Yüksek okullarında ise; 2 bin 20 öğrenci talep eden Artvin Çoruh Üniversitesi yüzde 91, bin 630 öğrenci talep eden Bayburt Üniversitesi yüzde 92, 4 bin 85 öğrenci talep eden Giresun Üniversitesi yüzde 93, 2 bin 690 öğrenci talep eden Gümüşhane Üniversitesi yüzde 88, bin 380 öğrenci talep eden Karadeniz Teknik Üniversitesi yüzde 102, 2 bin 180 öğrenci talep eden Ordu Üniversitesi yüzde 104 ve bin 530 öğrenci talep eden Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi yüzde 98 tercih oranını yakaladı.