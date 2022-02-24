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Bayburt Üniversitesinde, ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ konulu çevrim içi bir söyleşi düzenlendi.
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Bayburt Üniversitesinden Çevrim İçi Söyleşi

Bayburt Üniversitesinde, ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ konulu çevrim içi bir söyleşi düzenlendi.

Bayburt Üniversitesinden Çevrim İçi Söyleşi
24 Şubat 2022 Perşembe 15:35

BAYBURTGÜNDEM-  Yönderliğini Bayburt Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Savaş Keskin’in yaptığı söyleşiye konuşmacı olarak Bayburtlu akademisyen, Uluslararası Lider Araştırmacı Dr. Sinan Küfeoğlu katıldı.

Program, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in açılış konuşması ile başladı. Rektör Türkmen, Dr. Sinan Küfeoğlu'nun Bayburtlu olmasına atıf yaparak ulusal ve uluslararası başarısını takdirle takip ettiklerini söyledi. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri programını eğitim vizyonuna entegre etmenin önemine vurgu yaptı. Dr. Küfeoğlu'na katılımları için teşekkür ederek, kendisini Bayburt Üniversitesinde ağırlamaktan ve ortak projelerde çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Söyleşi öncesinde "Geleceğin Evi: Dijital ve Kendini Sürdürebilen Bir Bina Tasarımı Yapmak" isimli proje sunumu gerçekleştiren Dr. Küfeoğlu, TÜBİTAK ile ortak yürüttükleri proje kapsamında sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yanıt veren ev modellemelerini tanıttı. İnternet teknolojisi ile donatılan evin, enerji ve küresel ısınma krizleri için alternatif ve sürdürülebilir çözümler içerdiğine dikkat çeken Dr. Küfeoğlu, hızlı dönüşümlerin önemine de değindi.

Söyleşide akıllı kampüs, enerji kaynakları kullanımı, kalite hedefleri ve enerji politikaları arasındaki işlevsel ilişkilere yönelik yöneltilen sorulara da küresel karşılaştırmalı yanıtlar veren Dr. Küfeoğlu, katılımcılara önerilerde bulundu. Öğrenciler ve genç akademisyenlere dijitalleşmenin önemini aktaran Dr. Küfeoğlu, coğrafyanın etkinliğini yitirdiği bir dünyada dijital kaynakların fırsat eşitliğine katkı sunabileceğini söyleyerek sözlerini tamamladı.

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