Bayburtlu edebiyatçı ve tiyatro oyun yazarı Yahya Akengin’in 50. yılını geride bıraktığı sanat hayatı, Bayburt Üniversitesi Edebiyat ve Sanat Topluluğu (BAYEST) öğrencilerinin düzenlediği Panelde anlatıldı. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinin sunumlarının paylaşıldığı Panelde, Akengin’in şiirleri, kitapları ve tiyatro oyunlarındaki edebi yaklaşımlara odaklanıldı.

Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen ’50. Sanat Yılında Yahya Akengin ve Sanatı’ isimli Panelin açılış konuşmasını yapan Yahya Akengin, Hisar Edebiyat Dergisi’nde yazma serüveni ve edebi yaklaşımının temellerine değindi. Akengin’in konuşmasının ardından, Panelistler Doç. Dr. Fatih Yalçın, Doç. Dr. Çağatay Akengin, Dr. Öğr. Üyesi Osman Oruç ve Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Güzel’in sunumlarına geçildi. Akengin’in eserlerindeki hasret, yabancılaşma, özlem, kent-taşra çatışması gibi konuları işleyen Panelistler, sanatçının eserlerine akademik katkılar sundu.

Kendisi adına düzenlenen bu etkinlik dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Akengin, öğrencilere ve eserleri üzerinde çalışan akademisyenlere teşekkürlerini iletti. Panele, Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu ile birlikte akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Panel, konuşmacılara Katılım Belgesi ve Akengin’e Teşekkür Belgesi verilmesi ile sona erdi.