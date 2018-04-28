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Bayburt Üniversitesi’nde ‘Postmodern Din Deizm’ Tartışıldı

Bayburt Üniversitesi İlim, Kültür ve Sanat Öğrenci Kulübü’nün organize ettiği, ‘Postmodern Din Deizm Karşısında Gençliğin Sığınacağı İrfanımız’ isimli konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Mustafa Alıcı, çağın en önemli hastalıklarından biri olan ‘yeni dinsel oluşumlar’ karşısında gençlere uyarılarda bulundu.

Bayburt Üniversitesi’nde ‘Postmodern Din Deizm’ Tartışıldı
28 Nisan 2018 Cumartesi 13:43

Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Alıcı, itikat ve irfanın, postmodern çağın çeldirici inanç sistemlerine karşı, gençleri koruyan en önemli liman olduğunu söyledi. Postmodern çağda, inanç sistemlerinin içinin boşaltılmaya çalışıldığını ve yeni bir takım ‘dini’ nitelikli akımların doğduğunu ifade eden Alıcı, Deizm gibi ‘dinleri ret ederek yalnızca Yaratıcının varlığını kabul eden’ bu akımların bazı durumlarda taraftar topladığını da sözlerine ekledi. 

Gündeme getirilmeye çalışılan ‘gençlerin Deizme’ ilgi duymaya başladığı fikrinin asılsız olduğunu savunan Alıcı, geleneklerden, kültürden ve irfandan beslenen bir gençliğin, bu tarz mesnetsiz inanç biçimlerini bertaraf edeceğini dile getirdi. Alıcı, boşluğa düşen gençler için cezbedici gelen bu süslü inançlara karşı, dinimizin değerleri ile çok güçlü bir set çekilebileceğinin altını çizdi.

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